¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¼Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ > AMG¤È¤«M¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª¡¡¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö£Ö¡×¤¬¶¸µ¤¤Î¡Ä AMG¤È¤«M¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª¡¡¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö£Ö¡×¤¬¶¸µ¤¤Î¥Ð¥«¥ÃÂ®¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿ AMG¤È¤«M¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª¡¡¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö£Ö¡×¤¬¶¸µ¤¤Î¥Ð¥«¥ÃÂ®¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿ 2025Ç¯12·î31Æü 17»þ30Ê¬ WEB CARTOP ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¡ÖËÜµ¤¡×½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ª¡¡Á´¼Ö±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¤ËCHAdeMOÂÐ±þ¤ÎSUV¡Ö¥ê¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¥Þ¥¸¤ÇÆüËÜ¸þ¤!! ºÇ¿·EV¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë6.2¡õ4.2¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¡ª¡¡¥Ç¥È¥í¥¤¥È¥·¥ç¡¼¤ÎÅ¸¼¨¤ÏGM¤Î¡ÖÌÂ¤¤¡×¤«¡© ¤â¤¦¥³¥¢¤Ê¡Ö¥¢¥á¼Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö±¦¥Ï¥ó¡ÜBEV¡×¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¾¡µ¡¤¬¸«¤¨¤ëÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿ ´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë ¿·´´Àþ