É¹Àî¤¤è¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¡ØÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù½Ð±é¡¡¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×²Î¤¤¾å¤²¤ë
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬¡¢12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ØÂè58²óÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù¡Ê¸å4¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±ÈÖÁÈ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛSP¥³¥é¥Ü¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Þ¥Ä¥±¥ó¡ßÄ¶¤È¤Àë
¡¡¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤¿É¹Àî¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ìÅì¤¬¸Ø¤ëÇ¯Ëö¹±Îã²ÎÆÃÈÖ¤âº£Ç¯¤Ç58²óÌÜ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉôÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛSP¥³¥é¥Ü¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Þ¥Ä¥±¥ó¡ßÄ¶¤È¤Àë
¡¡¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤¿É¹Àî¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ìÅì¤¬¸Ø¤ëÇ¯Ëö¹±Îã²ÎÆÃÈÖ¤âº£Ç¯¤Ç58²óÌÜ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉôÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤òÁ÷¤ë¡£