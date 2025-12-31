¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý¡¡£Ó£Ó¥·¥ê¡¼¥º¡¦Ê¿Èø¾»¹¸ÇÕ¤ÏÊ¿ÅÄ²í¿ò¤¬£µÏ¢¾¡¤Î´°Á´£Ö¤ÇÀ©ÇÆ
¡¡¡Ö£Ó£Ó¥·¥ê¡¼¥º¡¦Ê¿Èø¾»¹¸ÇÕ¡×¡Ê£³£±Æü¡¢Àî¸ý¡Ë
¡¡£±£±£Ò¤Î£Ó£Ó¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡Àï¤Ï£µÈÖ¼ê¤«¤é½ù¡¹¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Ê¿ÅÄ²í¿ò¡Ê£´£´¡Ë¡áÀî¸ý¡¦£²£¹´ü¡á¤¬¡¢ÀèÀ©¤·¤¿¾®ÎÓ¿ðµ¨¡ÊÀî¸ý¡Ë¤ò£·¼þ£´³Ñ¤Çº¹¤·¤Æ²÷¾¡¡£Í¥¾¡¾Þ¶â£²£°£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Á°Àá¤«¤é£¸Ï¢¾¡¤Ç£²ÀáÏ¢Â³´°Á´£Ö¡£Í¥¾¡¤Ï£²£µÇ¯£´²óÌÜ¤ÇÄÌ»»£²£²²óÌÜ¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¤¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÇÍî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¡£¡Ê´°Á´£Ö¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡££±·î£²Æü¤«¤é£µÆü¤Þ¤ÇÀî¸ý¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç£±£°Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£