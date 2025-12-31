¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¡¥×¥í¥ì¥¹ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¿Íµ¤·ÝÇ½¿ÍÂç½¸¹ç¡ª¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹Åê¹Æ¡Ö°¦¤¬¤·¤ß¤ë¤ã¡ª¡ª¡×
¡¡ºòÇ¯8·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¡Ê27¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëSNS¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£29Æü¤Î¡ÈºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÉÀï¤ò±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿·ÝÇ½¿Í¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï29Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÍÕ·î¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ä¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿Âçµ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤À¤£¤¹¤¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤¿¤Á¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ãæ·Ñ¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×ÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤ä¡ÖFUJIWARA¡×Æ£ËÜÉÒ»Ë¡¢¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×µÈÂ¼¿ò¡¢¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡×ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¿®»Ò¡¢¹ñ»³¥Ï¥»¥ó¡¢Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ËÇØÃæ¤ËÉÕ¤±¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÂç¤¤Ê±©¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ZAZY¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¡¢¡Ö°¦¤¬¤·¤ß¤ë¤ã¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£