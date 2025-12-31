¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬µÕÅ¾¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë4¿Ê½Ð¡ª ÀÐÀî¿¿Í¤¤Ï·èÄêÎ¨65%¤ÎÂç³èÌö¤ÇMVP¡Ú¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»Ò¡Û
¡¡31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»Ò¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÀî¿¿Í¤¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï¥ß¥é¥Î¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÁ°È¾Àï¤Î¾å°Ì8¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡£¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ïºò¥·ー¥º¥ó½àÍ¥¾¡¤Î¥ß¥é¥Î¤ò¥Ûー¥à¤Î¥Ñ¥é¡¦¥¤¥´ー¥ë¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¤«¤é¥ß¥é¥Î¤Î¥Ñ¥ª¥é¡¦¥¨¥´¥Ì¤¬»ß¤Þ¤é¤º¥ß¥é¥Î¤¬Âè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬ÀÜÀï¤ÎÂè2¥»¥Ã¥È¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ3¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¡£ÀÐÀî¤â¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨65¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢14ÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç¤ÎMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¾¡Íø¤Î¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë4¤Ë¿Ê½Ð¡£¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¡¢¥¹¥«¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¡¢¥¥¨¥ê¤È¥«¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï24Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þÈ¾¤è¤êÂç²ñ6Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÀäÂÐ½÷²¦¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Î¥ô¥¡ー¥é 3-1 ¥ß¥é¥Î
Âè1¥»¥Ã¥È 21-25
Âè2¥»¥Ã¥È 26-24
Âè3¥»¥Ã¥È 25-19
Âè4¥»¥Ã¥È 25-18
¡¡