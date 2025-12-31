3¥Ò¥í¡¦¤æ¤á¤Ã¤Á¡¡¡È¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÉÍýÍ³¤Ë¤¢¤Î·Ý¿Í¤¬¡ª¸½ºß¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö30Âæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤æ¤á¤Ã¤Á¡Ê31¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¤è¤·¤â¤È¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏYouTube¤Ê¤É¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¡×¤òBS¤è¤·¤â¤È¤Ç¤âÊüÁ÷¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡£ÆÈ¿È·Ý¿Í¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ä¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×ÆÁ°æµÁ¼Â¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×ËôµÈÄ¾¼ù¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ÖÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡×Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤æ¤á¤Ã¤Á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢ÏÃÂê¤Ï³Æ¼«¤ÎÎø°¦¤Ë¡£¡Ö¤æ¤á¤Ã¤Á¤Î¥¢¥í¡¼¥ó»ö¾ð¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¢¥í¡¼¥ó¤Ç¤·¤Æ¡£¤¿¤À¡¢30Âæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤ÎYouTube¤Ç30Âæ¤ÎÎø°¦¤Î»ÑÀª¤ò³Ø¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡YouTube¤ÇËôµÈ¤Ï¡¢30Âæ¤ÎÎø°¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÂÔ¤Ä¤Î¤ÏÌµÂÌ¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¡Ö»ä¤ÏÁ´Á³Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡¢¤È¡£¤À¤«¤éËè¸½¾ì¤Ç¹¥¤¤Ê¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¡¢Ëè²ó¤Î»Å»ö¾ì¤Ç¥È¥¥á¥¤È¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ê¥×¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£Ëè²ó¤È¤¤á¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Á´Á³Èà»á¤È¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡È¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ¾È½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö°ìÀ¸¡¢¥¢¥í¡¼¥ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ï¡Ö¤¹¤°¤ËÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤æ¤á¤Ã¤Á¤À¤¬¡¢ÀèÊý¤Î»ö¾ð¤Ç¡Ö1²ó¤â¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼Â¸½¤»¤º¡£±¿Ì¿¤Î¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£