¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½©¸µ¶¯¿¿¡Ê£±£¹¡Ë¡á£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Ð¡¡£Ô£Å£Á£Í¡á¤Ï¿·µï¤¹¤°¤ë¡Ê£³£´¡Ë¤ò£±²ó£³Ê¬£µ£±ÉÃ¡¢£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤Ç²¼¤·¤¿¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÌç²¼À¸¤È¤·¤Æ¡¢¥á¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²¦ºÂÀï¤ËÄ©¤à»Õ¾¢¤ËÇòÀ±¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£±²ó¤«¤é½©¸µ¤Ïµ÷Î¥¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇ·â¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¿·µï¤Ï°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤éÀÜ¶áÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡££³Ê¬²á¤®¡¢¿·µï¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ëº¸É¨¤òÊ¢Éô¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¿·µï¤Ï¤â¤óÀä¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î¤É¤Ã¤«¤Ç½©¸µ£Ö£ÓºØÆ£¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸µ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Ç¡¢»Õ¾¢¤ÎÄ«ÁÒ¤È¤â·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ºØÆ£Íµ¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡½©¸µ¤Ï¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ºØÆ£¤Ø¤ÎÂÐÀïÍ×µá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥±¥ó¥«¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Ç¤Ê¤¯¡¢£±£°¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£·ç¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤·¤Æ¡¢°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºØÆ£¤ÏÂÐÀïÁê¼ê£Ù£Á¡Ý£Í£Á£Î¤ÎÉé½ý·ç¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð¾ì¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½©¸µ¤Ï£±£±¡¦£³¿À¸ÍÂç²ñ¤ÇÇë¸¶µþÊ¿¤È¤Î°ø±ïÂÐ·è¤òÁÔÀä¤ÊÂÇ·â¤Ë¤è¤ëÎ®·ìÀï¤ÎËö¤Ë£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ï»²Àï¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·µï¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¸µ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Æþ½Ð¹ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·ç¾ì¡£½©¸µ¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢Âç¤ß¤½¤«»²Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º¸É¨¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç½³¤ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££²È¯ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢£±È¯ÌÜ¤ÎÊý¤¬¼ê±þ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡££²¤Ä¤È¤â¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£´ÀïÁ´¾¡¤ÈÌö¿Ê¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡£ÁÈ¤ßµ»¡¢ÂÇ·â¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢²¿ÃÊ³¬¤«À®Ä¹¤Ç¤¤¿¡£¥Æ¥ó¥°¤Ë¤Ê¤é¤º¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£