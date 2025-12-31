DeNA¡¦Åì¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ¯¤¡¡ºØÆ£²í¼ù»á¡Ö3Ç¯´Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤ÈºØÆ£²í¼ù»á¤¬¡¢DeNA¡¦Åì¹î¼ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄOB¤ÎÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í3¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò1Ç¯´Ö¼é¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÃì¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ãù¶â¤Ï6¤Ä¡£½½Ê¬¤Ê½ÐÍè¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢3Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²óÃ£À®¤ÈÆó·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ë»¿¼¡£
¡¡ºØÆ£»á¤Ï¡Ö3Ç¯Ï¢Â³ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¥±¥¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤ÏÅì¤¬3Ç¯´Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯3Ç¯Ï¢Â³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Åì¤Ïº£µ¨¤âDeNA¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢24»î¹ç¡¦160²ó1/3¤òÅê¤²¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î14¾¡¡Ê8ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°5°Ì¤Î2.19¡¢Ã¥»°¿¶¤â¥ê¡¼¥°5°Ì¤Î123¤À¤Ã¤¿¡£
