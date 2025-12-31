ÁÛ¤¤½Ð¤Ï»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£¼ê¾è¤ê¥µ¥¤¥º¤Îe¥¤¥ó¥¯¡¦¥Õ¥©¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¸½Âå¿Í¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢²¿¤«¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥¹¥Þ¥Û¤È¤â¤Ê¤ë¤È²è¼Á¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¼ê·Ú¤¹¤®¤Æ¡Ö±Ç¤¨¡×¼Ì¿¿¤òµá¤á¥Ñ¥·¥ã¥Ñ¥·¥ã»£¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¤À¤±¤É¤½¤Î¼Ì¿¿¡¢¸å¤«¤é¸«ÊÖ¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡©
¥Ý¥é¥í¥¤¥É¼Ì¿¿É÷¤Î¥Õ¥©¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¹«¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥©¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤Æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤È¤È¤â¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖPICPAK¡×¤ÏÅÅ»Ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Îe¥¤¥ó¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¼Ì¿¿¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥©¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
¤¿¤Ã¤¿6mmÇö¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢500Ëç°Ê¾å¤Î»£±Æ¥Ç¡¼¥¿¤¬ÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼§ÎÏ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÎ©¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¾þ¤ì¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ë¼Ì¿¿¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤ÆÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
e¥¤¥ó¥¯¤ÎÎÉ¤µ
¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç1Ç¯°Ê¾å¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬»ý¤ÄÄ¶Ä¹¼÷Ì¿¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬ÄãÅÅÎÏ¤Îe¥¤¥ó¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£e¥¤¥ó¥¯¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤Ç¤â²èÌÌ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÆüÃæ¤ËÁë¤«¤é¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤â¼Ì¿¿¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
²è¼Á¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥Ã¥¥êÁ¯¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢4¿§¥¤¥ó¥¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¿§Ì£¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤Î¼Ì¿¿¤Ï»×¤¤½ÐÊäÀµ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿§¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼Ì¿¿°Ê³°¤â¤ªÌòÎ©¤Áµ¡Ç½¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¼Ì¿¿¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Bluetooth¤ÈWi-Fi¤ÎÌµÀþÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê¡¢ËèÆüÂØ¤ï¤ë¥¢¡¼¥È¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î³ô²Á¥Á¥ã¡¼¥È¡¢º£Æü¤ÎÀê¤¤¤ä¥ì¥·¥Ô¤ä³Ê¸À¤âÉ½¼¨¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ë»Ä¤·¤¿²»À¼¥á¥âºÆÀ¸¤ËÌÌÇò¥ß¡¼¥àÉ½¼¨¡¢Í½ÄêÉ½¤ä¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î¤Þ¤È¤á¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Ã¤¿¤éÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¼Ì¿¿¤òÉ½¼¨¤À¤±¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤Ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê£¿ô¸Ä¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¡¢Á´ÂÎ¤Ç1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£²¿¤«ÌÌÇò¤¤Í·¤Ó¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀìÍÑ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÎÉ¤µ
¼Ì¿¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò³«¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤±¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥©¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤é¼«Æ°¤Ç¼Ì¿¿¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÀìÍÑ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¤è¤µ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¿Í¤Ï¿ôÉÃ¤Ç¤â¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤À¤È¤Ä¤¤¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡ÖPICPAK¡×¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤â¥ª¥Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç½Ð»ñ¤¬¤Ç¤¤ë
¡ÖPICPAK¡×¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç½Ð»ñ¶â¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÜºÃ¤ä±ä´ü¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·½Ð»ñ¤¹¤ëºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
