Àü¤¯¤À¤± ¢ª ÈþµÓ¸«¤¨¡ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û40¡¦50Âå¤Î¶¯¤¤Ì£Êý♡¡ÖÂÎ·¿¥«¥Ðー¥Ñ¥ó¥Ä¡×
¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º»È¤¨¤ëÈþµÓ¸«¤¨¥Ñ¥ó¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤µ¤é¤ËµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢µ¤³Ú¤Ë¤Ï¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤«¤é¡¢ÈþµÓ¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤ë¡ÖÍ¥½¨¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£ÀäÌ¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤¤ì¤¤¸«¤¨¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÈþµÓ¸«¤¨¤·¤Ä¤ÄÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò±é½Ð
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥Á¥Î¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ìー¥È¡Ê¸Ô²¼66cm¡Ë¡×\2,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ï¥¤¥É¤Ê¤Î¤Ë¹¤¬¤ê¤¹¤®¤º¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÈþµÓ¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥¿¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¹âÉ¾²Á¡£¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤ä¥»ー¥¿ー¤ò¥é¥Õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ä¤³¤Ê¤ì´¶¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÍ¥½¨¥Ñ¥ó¥Ä
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¡×\3,980¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥Ï¥Ëー¥º¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÇã¤¨¤ëÂç¿Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚGLACIER lusso¡Ê¥°¥é¥·¥¢¥ë¥Ã¥½¡Ë¡Û¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÈþµÓ¸ú²ÌÈ´·²¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ì¥¢¥é¥¤¥ó¤È¥»¥ó¥¿ー¥×¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤Ï¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤Ç¤¤½¤¦¡£¹³¶ÝËÉ½¡¦ÀÅÅÅµ¤·Ú¸º¤Îµ¡Ç½ÉÕ¤¤âÍ¥½¨¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
