Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÁê¼ê¤ËÁûÁ³¡Ö¶¯¼Ô¤Î¥ª¡¼¥é½Ð¤Þ¤¯¤ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÇØÃæ¡×¡¡Âç³¢Æü·èÀï¡¢¶þ¶¯²¦¼Ô¤ÈÂÐÖµ
RIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤¬31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê66¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¡ÊJAPAN TOP TEAM¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£30Æü¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÆ±µé²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¡£Á´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤¤¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤¬66.0¥¥í¤Î¥¸¥ã¥¹¥È¡¢¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï65.95¥¥í¤Ç·×ÎÌ¥¯¥ê¥¢¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤ÇÎ¾¼Ô¤Ï´é¤ò¶á¤Å¤±¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£Ä«ÁÒ¤ÏÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ°Ò°µ´¶¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï°ìÀÚÆ°¤¸¤Ê¤¤¡£É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¡¢í÷¤·¤¤ÆùÂÎ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦¥·¡¼¥ó¤òRIZIN¸ø¼°X¤¬Æ°²è¤Ç¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»î¹ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÌ¤ÍèÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¤º¤Ã¤ÈÎÉ¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ¤Íè¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÄ«ÁÒ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬Êü¤Ä¶¯¼Ô¤Î´ÓÏ¿¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ÎÇØÃæ¤Ï¡Ä¡×
¡Ö¿ÈÂÎ¤¬´°Á´¤Ë¶â¹äÎÏ»ÎÁü¡×
¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î·ý¤¬´ä¤ß¤¿¤¤¤ÇÉÝ¤¤¡×
¡Ö¶¯¼Ô¤Î¥ª¡¼¥é½Ð¤Þ¤¯¤ê¤ä¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥ÕÏÓ¥´¥Ä¤¹¤®¤ä¤í¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²º¤ä¤«¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¡×
¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ÎÌÜ¤¬¥¬¥Á¤¹¤®¡×
¡¡¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤¿Ä«ÁÒ¤Ï¡ÖÌÀÆü¥é¥¹¥È¡¢²¶¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤ËKO¤·¤Æ2025Ç¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
