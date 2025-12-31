TBSÆÃÈÖ¤ÎÄ¶ÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÁûÁ³¡¡¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð¤ë¤ó¤ä¡×¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¡ª¡×Âç³¢Æü¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜ
Âç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¤ËÅÐ¾ì
¡¡º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£31Æü¤Ë¤ÏTBS·Ï¡ÖÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡×¤Ëº£Ç¯³èÌö¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËÁÆ¬¤Î´ë²è¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀ¤³¦Åª¤ÊÆüËÜ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈ¬Â¼ÎÝ¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤âÄ©Àï¤·¡¢ÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡Ö9HOOPS¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¾å²¼º¸±¦¤ËÆ°¤¯9¤Ä¤Î¥ê¥ó¥°Á´¤Æ¤ò¼Í»ß¤á¤ì¤Ð¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÃ£À®¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥·¥å¡¼¥ÈÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ¬Â¼¤¯¤ó¥«¥Ã¥±¡¼¤Ê¡ª¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÈ¬Â¼¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¸½ÌòNBA¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¡ÖÈ¬Â¼ÎÝ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð¤ë¤ó¤ä¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ç³èÌöÃæ¡£¸½ÃÏ30Æü¤Î¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÀï¤Ï±¦µÓ¤òÄË¤á¤Æ·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÊ¿¶Ñ12.7ÆÀÅÀ¡¢3.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀ®¸ùÎ¨44.5¡ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë