43ºÐ½÷Í¥¡¢Èþ»Ñ¸ø³«¡ª¥Óー¥Á¤Ç¤Á¤ã¤×¤Á¤ã¤×¡õ¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È¤Ç¥Á¥é¥ê¡¡¿ê¤¨¤Ì¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ö½µ¥×¥ì¡×ÅÐ¾ì
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò(43)¤¬¡¢12·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡×ºÇ¿·¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ê¤¨¤Ì·ÃÂÎ¡¡¥Óー¥Á¤Ç¥µー¥Õ¥£¥ó¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤
¡¡8·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ÖAO¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ò»ï¾å¤ÇÆÃÊÌ·ÇºÜ¡ª°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢Èþ»Ñ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÀ°Õ¤Î¥µー¥Õ¥£¥ó¤Ç¤Ï¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¸ø³«¡£¥Æ¥Ë¥¹¥¦¥§¥¢¤Ç¥Á¥é¥Á¥é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È²£¤¿¤ï¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¡Ö½µ¥×¥ì¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¿¼ÅÄ¶³»Ò¤Î»Ñ¤ò¾Æ¤¤Ä¤±¤¿±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ú½µ¥×¥ì¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡Û¤Ç¤Ï¡Ö¿¼ÅÄ¶³»ÒÆÃ½¸¡×¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¡£¿¼ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿½µ¥×¥ìËÜ»ï¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Þ¤Ç¡¢¿¼ÅÄ¶³»Ò¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò°ìµó¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÏËÅç¿´ºù¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬¤òÃ´Åö¡£À¥¸Í¤ß¤ë¤«¡¢Áê³Ú°Ë¿¥¡¢ºãÌÚÍ®ÍÕ¡¢¿¹»³Ì¤Í£¡¢²ÃÆ£°½Çµ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë