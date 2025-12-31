ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡ÖÂç¿Í¤¬¶¾Çþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×²æ¤¬»Ò¤Ø¤Î¡ÈÇ¯±Û¤·¤½¤¦¤á¤ó¡ÉÈäÏª¡¡¡Ö´°¿©¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê38¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¼ê¤Å¤¯¤ê¡ÈÇ¯±Û¤·¤½¤¦¤á¤ó¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¾å¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤¦¤á¤ó¡Ê¤¢¤µ¤êÀÄºÚ¤¨¤Ó¤·¤á¤¸¡Ë¡¢ÉñÂû¤Æ¤ó¤×¤é¡¢¤Á¤¯¤ï°ëÊÕÍÈ¤²¡¢¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡×¤Èµ¤·¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¿©Âî¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂç¿Í¤¬¶¾Çþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤Î¤²¤óÃ´¤®Åª¤Ë¤â¡©¾Ð¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤Ë¤·¤ÆÀµ²ò¤Î´°¿©¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö2025Ç¯¥é¥¹¥È¤Ë´°¿©¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È²ÈÂ²¤È¤ÎÇ¯Ëö¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï23Ç¯3·î¤ËºÆº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£