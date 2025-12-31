¡Ú¸µÃ¶¤ÎÅ·µ¤¡ÛËÌÆüËÜ¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì ¿áÀã¤¯¤È¤³¤í¤â¡¡´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï½éÆü¤Î½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß
¤¢¤¹¤ÎÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¡¢¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤«¤éËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¿áÀã¤¯¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³±¢¤âÌë¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢½éÆü¤Î½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Ç¤¹¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¤±¤µ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤¤ç¤¦¤è¤ê3¡îÁ°¸åÄã¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ò¤È·å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï0¡îÌ¤Ëþ¤Î¿¿ÅßÆü¤Î¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÅª¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤ÉÕ¤±¡¢µ¤²¹°Ê¾å¤Ë´¨¤¯´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ï2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÎ¦¤«¤é»³±¢¤Ç¤â2Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£U¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àµ·î»°¤¬Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤â¿á¤ÉÕ¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½é·Ø¤Ê¤É¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢
»¥ËÚ¡¡¡§-5¡î¡¡¶üÏ©¡§-5¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§-3¡î¡¡À¹²¬¡§-1¡î
ÀçÂæ¡¡¡§3¡î¡¡¿·³ã¡§4¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§2¡î¡¡¶âÂô¡§5¡î
Ì¾¸Å²°¡§8¡î¡¡Åìµþ¡§10¡î
Âçºå¡¡¡§9¡î¡¡²¬»³¡§9¡î
¹Åç¡¡¡§9¡î¡¡¾¾¹¾¡§6¡î
¹âÃÎ¡¡¡§11¡î¡¡Ê¡²¬¡§8¡î
¼¯»ùÅç¡§11¡î¡¡ÆáÇÆ¡§19¡î
