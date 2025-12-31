É¹Àî¤¤è¤·¡¡¹ÈÇò¤Ç²Î¤¦¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó³Ú¶Ê¤Ø»×¤¤¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬31Æü¡¢Æ±¶É¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ÈÇò¡ªº£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤¤¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×¡Ê¸å5¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢Å·¹ñ¤ÎÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ë¤µ¤µ¤°Ç®¾§¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð±é¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö°¦»¸»¸¡×¤ò²Î¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ç½Ð¾ì25²óÌÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¡¢ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤ÎÆüËÜºÇÂç¤Î²Î¤Î²Î¤Îº×Åµ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Öº£²ó¤ÏÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ø°¦»¸»¸¡Ù¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡£Âç¹¥¤¤Ê¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î²Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡MC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¤Ï±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¡Ö²¿¤«¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢»³Î¤¤«¤é¡Ö¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ£»ß¤á¡£É¹Àî¤Ï¡Ö¤Ý¤í¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£