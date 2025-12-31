¥é¥°¥Ó¡¼µþ»ºÂç¤¬£Ó£Ï¤Ë£²Ç¯À¸ÂÀÅÄ¤òÂçÈ´¤Æ¤¡¢12ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¤Î·è¾¡·ü¤±£±¡¦£²ÌÀÂçÀï
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ï£±·î£²Æü¤Ë½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£µÂç²ñÏ¢Â³£´¶¯¤Îµþ»ºÂç¡Ê´ØÀ¾£²°Ì¡Ë¤Ï½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤ÆÌÀ¼£Âç¡Ê´ØÅìÂÐ¹³Àï£±°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡££³£±Æü¤ÏÎ¾¹»¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£µþ»ºÂç¤Ï½à¡¹·è¾¡Åì³¤ÂçÀï¤Ç£Æ£Â¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿ÂÀÅÄÎ¦ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ£Ó£Ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾¥ê¡¼¥°¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬Âç°ìÈÖ¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï»ÊÎáÅã¤È¤·¤ÆÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¨¥ê¥¢¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷ÌÖ¤òÊø¤¹¹Í¤¨¤À¡£¥é¥¹¥È£±¥×¥ì¡¼¤ÇÂçµÕÅ¾¤·¤¿Åì³¤ÂçÀï¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ïº£Ç¯£±ÈÖ¤¯¤é¤¤¤Î½ÐÍè¤Ç¤·¤¿¡£¶¯µ¤¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡Àï¤â»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ø¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖËÍ¤¬¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Êì¤Ï»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é°¦ÍÑ¤¹¤ëÀÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Ó£Ï¤Î¹À¥²Â»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÀÅÄ¤¬Èó¾ï¤ËÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éû¾¤Î£Ó£ÏµÈËÜÂç¸ç¡Ê£´Ç¯¡áÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ë¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤±¤¿¤¤¡£
¡¡£³ÈÖ¥×¥í¥Ã¥×¤Ë¤Ïº´Ì¾ÌÚÉ÷²í¡Ê£²Ç¯¡á´ØÂçËÌÍÛ¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢£Õ£²£³ÆüËÜÂåÉ½È¬ÅÄÍ¥ÂÀ¡Ê£³Ç¯¡á¾ëÅì¡Ë¤ÏÅÓÃæ¤«¤éÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÌò³ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£º´Ì¾ÌÚ¤Ï¡ÖÌÀ¼£¤Ïµþ»º¤Î£³ÈÖ¤òÌÜ¤¬¤±¤Æ¥¹¥¯¥é¥à¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ê£Æ£×¡Ë£·¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËÍ¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡£¹ñÎ©¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£µþ»ºÂç¤Ï²áµî£±£±ÅÙ¤Î½à·è¾¡¤ÏÁ´¤ÆÇÔÀï¡££±£²ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ø¡¢»×¤¤¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡ÚÁ´¹ñÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦½à·è¾¡¡¡£±·î£²Æü¡¢¹ñÎ©¡Û
¡ÊÂè£±»î¹ç¡Ë
ÁáÂç¡ÊÂÐ¹³Àï£³°Ì¡Ë¡ÝÄëµþÂç¡ÊÂÐ¹³Àï£´°Ì¡Ë
¡ÊÂè£²»î¹ç¡Ë
ÌÀÂç¡ÊÂÐ¹³Àï£±°Ì¡Ë¡Ýµþ»ºÂç¡Ê´ØÀ¾£²°Ì¡Ë