¥»¥á¥ó¥è³ÍÆÀ¶á¤Å¤¯¥·¥Æ¥£¡¡¥Þ¥ë¥à¥·¥å¡¢¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤ËÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤âÊü½Ð¤Î°Õ»×¤Ê¤·
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï¹ç°ÕÀ£Á°¡£Áª¼êËÜ¿Í¤Ï²ÃÆþ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥á¥ó¥è¤Ï¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÎFW¤Ç¡¢ËÜ¿¦¤Ï±¦WG¡£º¸WG¡¢CF¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Ï17»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï¥»¥á¥ó¥è³ÍÆÀ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö¤¬¥¹¥«¥Ã¥É¤«¤é¤Ï¤¸¤½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ü¥Ö¤Ï¥·¥Æ¥£¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤ÎFW¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥¤Î²ÃÆþ¤Ç½ÐÈÖ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÅù¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¥·¥Æ¥£¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¥·¥å¡¢¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Ë¤â°ÜÀÒ¤Î±½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥Æ¥£¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÁ°½Ò¤·¤¿2¿Í¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤Ïº¸WG¤ÈCF¡¢¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢Á°¼Ô¤Ïº£µ¨½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£