ÂçÄÅ¤¬4Âç²ñÁ°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¡¡Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤Ï½éÀïÇÔÂà¡¡¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡Û
Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î2²óÀï¤¬31Æü¤Ë¼óÅÔ·÷Æâ¤Î³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Í¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤ÈÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Î°ìÀï¡£2²óÀï¶þ»ØÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ÏÁ°È¾¤ò0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È53Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿»³²¼¸×ÂÀÏº¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤·¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À»³ËÜÍã¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·ÂçÄÅ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë68Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Î°ÌÃÖ¤Ç´ä粼Å·Íø¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬Ì£Êý¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÂ¼¾å·Ä¤¬ÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£ÂçÄÅ¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¤½¤Î¸å¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¿ÍÑ¤·¤ÆÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£2¡Ý0¤ÇÂçÄÅ¤¬4Âç²ñÁ°¤Î·è¾¡¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¹»¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÏÅì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë6¡Ý0Âç¾¡¤Ç3²óÀï¤Ø¡¢ËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ë¤ÏÂçÎÌ9ÆÀÅÀ¤Ç±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê»°½Å¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡¢ÉÙ»³Âè°ì¡ÊÉÙ»³¡Ë¤Ê¤É¤¬3²óÀï¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú2²óÀï·ë²Ì¡Û
Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë1-2 ¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë4-0 ¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë
Åì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë0-6 ¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë
²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë0-2 ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë6-0 ½©ÅÄ¾¦¡Ê½©ÅÄ¡Ë
¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¡Ë0-1 ¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë
ÆàÎÉ°é±Ñ¡ÊÆàÎÉ¡Ë0-1 ÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë
ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë0-3 Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë0-2 ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë
¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë2-1 »³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë
¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë2-2¡ÊPK 3-4¡ËÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë
¹Åç³§¼Â¡Ê¹Åç¡Ë1-3 ¿å¸ý¡Ê¼¢²ì¡Ë
À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë3-1 ÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë
¶½Ô¢¡ÊÂçºå¡Ë1-1¡ÊPK 3-1¡ËÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ë
ËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ë9-0 ±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê»°½Å¡Ë
ÉÙ»³Âè°ì¡ÊÉÙ»³¡Ë3-0 º´²ìÅì¡Êº´²ì¡Ë
¡Ú3²óÀï¡¡ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Û
¡Ê1·î2Æü¡Ë
¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à vs ¾°»Ö
¿ÀÂ¼³Ø±à vs ¿å¸ý
ÅìÊ¡²¬ vs ¶½Ô¢
ÂçÊ¬Äáºê vs Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð
ÄëµþÄ¹²¬ vs ¾»Ê¿
À»ÏÂ³Ø±à vs ÆüÂçÆ£Âô
¼¯Åç³Ø±à vs ËÙ±Û
ÉÙ»³Âè°ì vs ÂçÄÅ