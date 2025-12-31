¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Àä¹¥Ä´¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ò°µÅÝ¡ª¡¡°µ´¬4È¯¤Ç¤Î²÷¾¡¤Ï¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¡Ö¿´ÍýÅª¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3°Ê¾å¤Î¤â¤Î¡×
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥ô¥£¥é¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï11Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï12·î¾å½Ü¤Ë·àÅªÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿»î¹ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢Æ°¤«¤º¡¢0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢48Ê¬¤ËÆÀ°Õ¤ÎCK¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡£
¤½¤Î¸å¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢ÅÀº¹¤ò4ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£¸åÈ¾AT¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë4-1¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿´Â¡¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤ò·ç¤¯Ãæ¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÀä¹¥Ä´¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤òÁê¼ê¤Ë°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¿§¡¹¤Ê°ÕÌ£¤ÇÂç¤¤Ê·ë²Ì¤À¡£Áê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¿¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡ª¡×
¡Ö¿´ÍýÅª¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤ÎÎý½¬¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤ÎÉüµ¢¤ÏÂç¤¤¤¡£°ÊÁ°¤â¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¡£º£Ìë¤â¤Þ¤¿¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£º£Ìë¡¢¤¢¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê±Ñ¡ØSky Sports¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥ô¥£¥éÀï¤Ç¤Î´°¾¡¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤Ï´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Íø°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£²ó¤Î²÷¾¡¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£