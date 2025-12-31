Æ²ËÜ¸÷°ì¡¡¶Ã¤¤Î¡È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡É¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡½¢¿²»þ´Ö¤¬¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡¡µ¯¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡Ö¼ç¤Ë¡Ä¡×
¡¡¡ÖDOMOTO¡×¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶Ã¤¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸÷°ì¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡¡8¡§00¡Á13¡§00¡×¤È²èÌÌ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÂÎ¤Î¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤¤»þ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¿²¤Æ¡¢ÂçÂÎ¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Ëµ¯¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡ÖÄ«¤Î8»þ¤Ë¿²¤ë¤Î¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¸÷°ì¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¤Á¤Ê¤ß¤Ë8»þÈ¾¤Ë¿²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE¡¡ALFEE¡×¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¤â¡ÖÄ«¥É¥é¸«¤Æ¤«¤é¿²¤ë¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¡¢ÌëÃæ¤Ï¡ÖÁÏºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Î¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¸÷°ì¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¶Êºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ä¤±¡ª¤¤¤Ä¤â¥²¡¼¥à¤À¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¸÷°ì¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡¢¥²¡¼¥à¤â¤½¤¦¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖÀÎ¤Ï8»þ¤°¤é¤¤¤Ë¿²¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¼¡¤ÎÆü¤¬¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«Í¼Êý¤°¤é¤¤¤Ëµ¯¤¤Æ¥Õ¥¦¡Á¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¿¥¿¥¤¥×¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¤â¤¦¡Ê¸á¸å¡Ë1»þ¤°¤é¤¤¤Ë¤ÏÌÜ¤¬³Ð¤á¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ²ËÜ¹ä¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤±¤É¡¢¡ÈºÇ¿·¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¡©¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×G¡×¤ÈÉ½¸½¡£
¡¡¸÷°ì¤Ï¡Ö¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×G¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤Î1»þ¤Ë¿²¤Æ¡¢Ä«¤Î6»þ¤È¤«7»þ¤Ëµ¯¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã·ò¹¯Åª¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤Ï°ìÀÚ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤¬¡Ö¤½¤Î´Ö¤Ëºî¶Ê¤È¤«¥²¡¼¥à¡×¤ÈºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¸÷°ì¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤â¤¦¤â¤¦¤â¤¦¡£¼ç¤Ë¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£