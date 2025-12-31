ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¡²ÎÉñ´ìºÂ¤ÇµÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÇï¼êÍá¤Ó¤Æ¾È¤ì¾Ð¤¤¡Ö¾®Ìö¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÂç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ½¤°ì»á¤Î¸¶ºî¼¹É®¤ÎÃÊ³¬¤«¤é´Ø¤ï¤ê¡¢±Ç²è¤Ç¤â²ÎÉñ´ì»ØÆ³¤òÃ´¤¤¡¢¼«¿È¤âÂçÊª²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëòî¼£Ïº¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÀµÁõ¤Ç¤¢¤ë¹õÌæÉÕ¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸ø±éÆüÄø¤È½Å¤Ê¤ê¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È°ì°÷¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡µÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡Ö²¿Ê×¤â²ÎÉñ´ìºÂ¤Î²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤È¤â¡¢¤Ï¤Ë¤«¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¾®Ìö¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¡£½é¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²ÖÆ»¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£