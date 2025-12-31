Ç¯ÌÀ¤±ÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã·Ù²ü¡¡Åß·¿¡¢¶¯¤¤´¨µ¤
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï31Æü¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î1·î3Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÆüËÜÎóÅçÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¼¡Âè¤Ë¶¯¤Þ¤ê3Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯¡£¾å¶õ¤Ë¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æþ¤ë¡£À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊÀã¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢1·î1Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤¬ÅìËÌ80¥»¥ó¥Á¡£2Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤¬ËÌ³¤Æ»50¥»¥ó¥Á¡¢ÅìËÌ50¥»¥ó¥Á¡¢ËÌÎ¦70¥»¥ó¥Á¡¢¶áµ¦50¥»¥ó¥Á¡£3Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤¬ËÌÎ¦70¥»¥ó¥Á¡¢¶áµ¦50¥»¥ó¥Á¡£ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤äÃåÀã¡¢¤Ê¤À¤ì¤ËÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£