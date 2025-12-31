ÀÔ¿ñ¹¼ºÉ¤Ç²¼È¾¿È¤¬Ëãáã¡Ä¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¡¢Éüµ¢¤«¤é1Ç¯¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë´¶Æ°¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤³¤ó¤Ê²óÉü¤¹¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Ä¡×
¡¡ÀÔ¿ñ¹¼ºÉ¤Ç²¼È¾¿È¤¬Ëãáã¤··ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¡¢ÂÎÁà¤Î¡È¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¡É¤³¤Èº´Æ£¹°Æ»¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ·ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤Î¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ë¤è¤ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤ÎÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·ÝÇ½³èÆ°Éüµ¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë´¶Æ°¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉüµ¢¤«¤é1Ç¯¡Ä¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë´¶Æ°¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡2024Ç¯6·î¡¢ÀÔ¿ñ¹¼ºÉ¤Ç²¼È¾¿È¤¬Ëãáã¤··ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¡£»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÈÀè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤Ë¡¢°ì»þ¤ÏÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¤Ï·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òÉüµ¢¡£²áµî¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤â¥¯¥í¤âºÆ¤Ó¶¦±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¤Î¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¡ÖHAVE A MEKIMEKI TIME¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤â¥¯¥í¤é¤È°ì½ï¤ËÂÎÁà¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¤¬¡ÖµîÇ¯¡¢ÀÔ¿ñ¹¼ºÉ¤Ç²¼È¾¿È¤¬Ëãáã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÂ¸å¡¢ºÇ½é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤â¤â¥¯¥í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥â¥Î¥Î¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤³¤Î¤´²¸¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¿´¿Ì¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤¬¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²óÉü¤¹¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡ ÅØÎÏ¤Î¿Í¤À¤ï¡×¡Ö¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Ä¡×¡Ö¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó´°Á´Éü³è´ò¤·¤¤¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤¬2017Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¡£¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤È¤·¤Æ¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÎ¨¤¤¤ÆÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£
