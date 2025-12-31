²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç½÷À2¿Í¡¢¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë¡¡Åìµþ
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢31Æü¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÊâ¹Ô¼Ô2¿Í¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È31Æü¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂç¥¬¡¼¥ÉÉÕ¶á¤ÇÊâ¹Ô¼Ô2¿Í¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10Âå¤Î½÷À2¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤È¾ÃËÉ¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
