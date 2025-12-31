·ëÀ®28Ç¯¡¦¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡¢ÎÞ¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÎÂç¤ß¤½¤«²ò»¶¡¡¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É¤ËÁêÊý¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«2025 ÊüÁ÷30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤Î²ò»¶¤Î·èÃÇ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
(º¸¤«¤é)¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤Î¼¼ÅÄÌ¡¢¾®ËÙÉÒÉ×
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÌ©Ãå¤ò¼õ¤±¡¢·Ý¤òËá¤¯ÅØÎÏ¤Ï³§Ìµ¤Ç¡¢¥Í¥¿¸«¤»¤ò¥µ¥Ü¤ê¡¢¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ë¶½¤¸¡¢¡È¥®¥ã¥é°û¤ß¡É¤È¼Ú¶â¤Ç¡¢¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÀ¸¤Êý¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¡£
31Æü¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÊý¤Î¼¼ÅÄÌ¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¾®ËÙ¤¬¸åÇÚ¤È°û¤à¤È¸À¤Ã¤Æ¼¼ÅÄ¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¤ª¶â¤ò¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ç¡ÈÍÏ¤«¤·¤¿¡É¤³¤È¤ò¥µ¥é¥Ã¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¼¼ÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤¬°ìÊÑ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥«¥á¥é»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ýÏ¿¤ÎÃæÃÇ¤òÍ×µá¤·¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤¹¤ë¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤ÆÅÓÃæÂàÀÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤â¤È¤â¤È¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ê¥¤¥Ä ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡Ù(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤ËÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹Ç¯¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ìÂ³¤±¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼¼ÅÄ¤¬¾®ËÙ¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤Ç¤Î²ò»¶¤òÄÌ¹ð¡£
½Ð±é¸å¤Îµ¢¤êºÝ¡¢Í³ÚÄ®¤Î³¹³Ñ¤Ç¡¢¼¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£¥¯¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¶¤ÏÃí°Õ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤È¤«Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬ÌÌÇò¤¤¤ï¤±¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç²ò»¶¤·¤è¤¦¡×¤ÈÎÞ¤ÇÅÁ¤¨¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¾®ËÙ¤â¡Ö¤ªÁ°¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤Ê¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£¤¤ç¤¦31Æü¤Ç¡¢·ëÀ®28Ç¯¤Î¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤Ï²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¾®ËÙ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¤µ¡¢°ì¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£30Ëü±ß²ó¤·¤Æ(Âß¤·¤Æ)¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«?¡×¤È¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É¤é¤·¤¯º©´ê¡£¼¼ÅÄ¤Ï»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤¤¤è(¾Ð)¡×¤È±þ¤¨¡¢¤ª¶â¤ò²¼¤í¤¹¤¿¤á¤Ë»ÕÁö¤Î³¹¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
