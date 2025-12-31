¶õ¤¬¶á¤¤¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿¼¸ÆµÛ¡£Åìµþ¡¦À¾²®·¦¡ÖROOFTOP¡×¤Ï¡¢»Å»ö¤â¿´¤â¤È¤È¤Î¤¦¿·¡¦ÅÔ»Ô·¿¥ª¥¢¥·¥¹
±Ø¤«¤é¤¹¤°¡£µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ëÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ
¡ÖROOFTOP¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦À¾²®·¦¡£ºÇ´ó¤ê¤ÎJRÃæ±ûÀþ¡ÖÀ¾²®·¦±Ø¡×Æî¸ý¤«¤é¡¢ÅÌÊâ1Ê¬¤Û¤É¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£
·úÊª¼«ÂÎ¤Ï±Ø¤ò½Ð¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¢¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Æþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¥µ¥¦¥Ê¡ÖROOFTOP¡×¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î´ÇÈÄ¤È¡¢¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖLifeWork Cafe¡×¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î´ÇÈÄ¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï3³¬¼õÉÕ¤Ë¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤é¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç4³¬¤Î¡ÖROOFTOP¡×¤Ø¡£³¬¤ò¤Ò¤È¤Ä¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢3³¬¤Î¡ÖLifeWork Cafe¡×¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡È¤È¤È¤Î¤¤¤Î»þ´Ö¡È¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¶»¤Î±ü¤¬¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¦¥Ê¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÔ²ñ¤Î²°¾å¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤Î²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤È¤È¤Î¤¦
4³¬¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤¬ÃËÀ¡¢º¸¼ê¤¬½÷À¥Õ¥í¥¢¡£¤É¤³¤«Á¬Åò¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤â¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤á¤ëÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î±ü¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¡ÖROOFTOP¡á²°¾å¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¡£ÅÔ²ñ¤Î¶õ¤¬Âç¤¤¯³«¤±¤¿³°µ¤Íá¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ¤ê¸ý¤Ç¥í¥Ã¥«¡¼¥¡¼¤òÁª¤Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¾ïÏ¢¤µ¤ó¤È¤â¤Ê¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿ÈÖ¹æ¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤«¡£ÄÌ¤¦¤Û¤É¤Ë¤³¤Ê¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡ÖROOFTOP¡×¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ï¡¢¡È±Ø¥Á¥«¥µ¥¦¥Ê¡É¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿ï½ê¤Ë¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ï2ÃÊ¹½À®¤Ç¡¢¹¡¹¡£Ãæ±û¤ËÆ²¡¹¤È¹½¤¨¤ë¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë¤Ï10Ê¬¤´¤È¤Ë¼«Æ°¤Ç¥¢¥í¥Þ¥í¥¦¥ê¥å¤¬Íî¤Á¡¢¼¼Æâ¤Ë¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤¾øµ¤¤È¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉº¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤â¥¡¼¥×¤Ç¤¡¢Ç®¤¹¤®¤º¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤µ¡£
¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï¡¢Ì¾Ìç¡ÖMETOS¡Ê¥á¥È¥¹¡Ë¡×À½¤òºÎÍÑ¡£ÌÊÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Ç®¤ÎÂÐÎ®¤¬¡¢ÊÉ¤ä¾²¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥Ò¥Î¥¤Î¹á¤ê¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯´¬¤¾å¤²¡¢¸ÆµÛ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤ò¤Û¤É¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡£Á´¿È¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹á¤ê¤È¾øµ¤¤¬¤ä¤µ¤·¤¯È©¤òÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¤¹¤°²£¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Á¾õ¤Î¿å°û¤ß¾ì¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Î¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£°ìÈÌÅª¤Ê¾å¸þ¤¤Ë¿å¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¡¢°û¤ó¤À¤È¤¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¿å¤¬¼Ø¸ýÉôÊ¬¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¿å¤¬¿åÊ¿¤ËÊ®¤½Ð¤¹»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Çµ¤¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿åÉ÷Ï¤¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¿åÅû¡¢¥¿¥ª¥ë¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ëÀß·×¡£ÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò¤¹¤Ã¤¤êÃÖ¤±¤ë¤Î¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ÈÆ±¤¸ÈÖ¹æ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò»È¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³»È¤ª¤¦¡©¡×¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤â¡¢Ã¯¤«¤È¤«¤Ö¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤·¡£¥¹¥È¥ì¥¹¥¼¥í¤Ç»È¤¨¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¡¢¤³¤ì¤â¡ÖROOFTOP¡×¤é¤·¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡ÖROOFTOP¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Æ°Àþ¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ò½Ð¤ë¤È¤¹¤°¡¢¤Ò¤È¤êÍÑ¤Î¡ÈÅòÁ¥·¿¡É¿åÉ÷Ï¤¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶õ´Ö¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª ½÷ÀÂ¦¤Ï17¡î¤¬2Áå¤¢¤ê¡¢ÃËÀÂ¦¤Ë¤Ï15¡î¤È17¡î¤Î2²¹ÅÙ¡ß2Áå¤º¤Ä¡¢·×4Áå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÉ÷Ï¤¥¨¥ê¥¢¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î³°µ¤Íá¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÀìÍÑ¤Î¥Ý¥ó¥Á¥ç¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤«¤é¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÅÔ²ñ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤æ¤¨¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢»ëÀþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¥Ý¥ó¥Á¥ç¤ò±©¿¥¤ë¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¡È¤È¤È¤Î¤¤»þ´Ö¡É¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÏÆ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î¥¢¥í¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°µ¤ÍáÁ°¤Ë¥·¥å¥Ã¤È¤Ò¤È¿á¤¤¹¤ë¤È¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤¤¤Á¤À¤ó¤È¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
³°µ¤Íá¥¨¥ê¥¢¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢»ë³¦¤¬°ìµ¤¤Ë¤Ò¤é¤±¤Æ»×¤ï¤ºÂ©¤ò°û¤ß¤Þ¤¹¡ª¡Ö¤³¤³¤¬ËÜÅö¤Ë±ØÁ°¤Î¶õ¡©¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¡¢Ä¶³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¡£È©¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ÎÍ¾±¤¤¬¤Û¤«¤Û¤«¤È»Ä¤ë¾õÂÖ¤Ç²°¾å¤ÎÉ÷¤ËÅö¤¿¤ë¤È¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»êÊ¡¡Ä¡Ä¡ª ¤³¤ì¤¾¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¡¢²°¾å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³°µ¤Íá¡£
¼êÁ°¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡£¤Û¤É¤è¤¤È¿È¯¤¬¿ÈÂÎ¤ò¤Õ¤ï¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢Ç®¤ÎÍ¾±¤¤ò¤Þ¤È¤¦ÂÎ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÉâÍ·´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£±ü¤Ë¤Ï¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Á¥§¥¢¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¹½¤¨¡¢ÇØÃæ¤òÍÂ¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë½ÅÎÏ¤¬¤¹¤Ã¤ÈÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤È¤Î¤¤¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¶¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â½½Ê¬¤Ê¿ô¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¥½¥ï¥½¥ï¤¹¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤·¡£»×¤¤»×¤¤¤Î°Ø»Ò¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê³ÑÅÙ¤ÇÉ÷¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤À¤±¡£»ë³¦¤¬¿åÊ¿¤Ë¤È¤È¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ï¡¢²°¾å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤¹¡£
±Ø¶á¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ª¤ËÆÏ¤¯¤Î¤ÏÅÅ¼Ö¤¬Áö¤ë²»¡¢¿Í¡¹¤ÎÏÃ¤·À¼¡¢±ó¤¯¤Î¼Ö¤Îµ¤ÇÛ¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢³¹¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¦¤½¤Îµ¤ÇÛ¤â¡¢¿¼¤¯¸ÆµÛ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢·öÁû¤Ï±ó¤¯¡¢É÷¤À¤±¤¬¤½¤Ã¤ÈËË¤ò¤Ê¤Ç¤ë´¶³Ð¡£ÅÔ²ñ¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢ÈóÆü¾ï¤ÈÆü¾ï¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¬¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
À¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¡ÖReFa¡×¡ÖSALONIA¡×¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤äÈ±¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥µ¥¦¥Ê¸å¤Î¿È»ÙÅÙ¤â¡¢Í¥²í¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤â¤Ï¤«¤É¤ë¡ª ¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡ª¡Ö¥µ¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¸å¤Ï3³¬¤Î¡ÖLifeWork Cafe¡×¤Ø°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤³¤Î»ÜÀß¤ÎÆÃ¸¢¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¸å¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤«¤É¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ÖROOFTOP¡×¤Ç¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¥¦¥ÊÍøÍÑ¤Ë¥«¥Õ¥§¡õ¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3³¬¤Î¹Âç¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¡Ë¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¢¤È¤Ë»Å»ö¤¹¤ë¤â¡¢¥Ð¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÊÒ¼ê¤ËYogibo¥ë¡¼¥à¤ä¥Æ¥é¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤°¤â¡¢¼«Í³¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLifeWork Cafe¡×¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹¤¤¡ª Ìó200ÀÊ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¸Ø¤ê¡¢½¸Ãæ¸Ä¼¼¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡¢¥½¥Õ¥¡ÀÊ¡¢Yogibo¥ë¡¼¥à¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¾¡¼¥ó¹½À®¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡£½¸Ãæ¥â¡¼¥É¤Çºî¶È¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥é¥¹¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÀ¾²®·¦±Ø¤ò¹Ô¤¸ò¤¦ÅÅ¼Ö¤ò¤«¤Ê¤ê¶á¤¯¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ï½ê¤ËÆ°Àþ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ¤«¤Êºî¶È¢ªµ¤Ê¬Å¾´¹¢ªºÆ¤Ó½¸Ãæ¡¢¤ÎÎ®¤ì¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ëÇÛÃÖ¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£½¸Ãæ¥â¡¼¥É¤Ç¥®¥å¥Ã¤ÈÆ¬¤ò»È¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤Æ·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èè¤ì¤¬¤¹¤Ã¤È°ú¤¤¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÈ¾¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×¤Î¥ï¡¼¥¯¥Ö¡¼¥¹¡£¥µ¥¦¥Ê¤È¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¤Î¥»¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¤Õ¤é¤ê¤È»È¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¸Ä¼¼¤Û¤É¤ÎÌ©ÊÄ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤¬¼«Á³¤È¼×¤é¤ì¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ç¡¢¥É¥¢¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¤Ëºî¶È¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¼¼¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ1Ì¾¡¦4Ì¾¡¦8Ì¾¡¦12Ì¾¤Î4¥¿¥¤¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ä½¸Ãæºî¶È¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ì¾ÍÑ¤Î¸Ä¼¼¤ÏA¡ÁG¤ÈÊ£¿ô¼¼¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶õ¤¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£ÊÌÎÁ¶â¡¢Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ä¶½¸Ãæ¥â¡¼¥É¤ä²ñµÄ¤ÎºÝ¤ÏÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê1»þ´Ö¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¡¢1Ì¾ÍÑ330±ß¡¢4Ì¾ÍÑ1320±ß¡¢8Ì¾ÍÑ2640±ß¡¢12Ì¾3960±ß¡Ë¡£
¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Õ¡¼¥É¤ä¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢¥Ð¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¿©¤Ù°û¤ßÊüÂê¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÊÌÎÁ¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë°ìÇÕ¤À¤±³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÃª¤Ë¤Ï½ñÀÒ¤ä¥Þ¥ó¥¬¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£»Å»ö¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿¤é¡¢¹¥¤¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤ËÆÉ½ñ¤·¤Æ¤â¤è¤·¡¢Yogibo¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤â¤è¤·¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛ¤ª¤¤¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤ËÌá¤ë¤Î¤â¤è¤·¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤¤¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î·úÊª¤ÎÃæ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÅÔ»Ô·¿¥ª¥¢¥·¥¹¡É¡ÖROOFTOP¡×¡£±ØÁ°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤³«Êü´¶¤È¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿ÍøÍÑ¼ÔÌÜÀþ¤Î¹©É×¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª ¡ÈÀ°¤¦¡¦Æ¯¤¯¡¦Í·¤Ö¡É¤¬¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¡¢¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¢£ROOFTOP Sauna¡Ê¤ë¡¼¤Õ¤È¤Ã¤× ¤µ¤¦¤Ê¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÀ¾²®Æî3-14-7 3¡¦4F
TEL¡§03-6658-5120
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ 8¡Á24»þ¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ23»þ¡Ë¡¿¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¡õ¥«¥Õ¥§ 8¡Á23»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÎÁ¶â¡§ÃËÀ¡§1480±ß¡Ê1»þ´ÖÍøÍÑ¡Ë¡¢1980±ß¡Ê2»þ´ÖÍøÍÑ¡Ë¡¢3980±ß¡Ê1ÆüÍøÍÑ¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡½÷À¡§1628±ß¡Ê2»þ´ÖÍøÍÑ¡Ë¡¢4378±ß¡Ê1ÆüÍøÍÑ¡Ë¡¡
¢¨ÅÚ¡¦ÆüÍË¤Ï¥×¥é¥¹500±ß
¢¨¸áÁ°ÆþÅ¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹500±ß
Text¡§¾¾ºê°¦¹á
Photo¡§yoko
