&TEAM¡¦K¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÇÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î²Î¼ê¤È¶¦±é¤Ø ÉñÂæÎ¢¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¿ïÊ¬ÍßÄ¥¤ê¤À¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢NHK¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ÈÇò¡ªº£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤¤¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë 2025¡×¡Ê17»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×½Ð¾ì¥Ù¥Æ¥é¥ó²Î¼ê
¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Ç¡ÖFIREWORK¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë&TEAM¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌä¤ï¤ì¤¿K¡Ê¥±¥¤¡Ë¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éµ×ÊÝÅÄÍø¿¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤ÇÂç¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÈÇòÁÈ¤Ç¡Ö1, 2, Play¡×¡ÖMissing¡×¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×¤Î¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ëµ×ÊÝÅÄÍø¿¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£½ÐÈÖ¤Ë¤Ï¡ÖÉñÂæÂµ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤É¤Á¤é¤â¡ÊÆ¬Ê¸»ú¤¬¡ËK¤Ê¤Î¤ÇK¥Ý¡¼¥º¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦K¤Ë¡¢»Ê²ñ¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ë¡Ö¿ïÊ¬ÍßÄ¥¤ê¤À¤Í¡£ºÇ½é¤ÏÄ°¤¤¿¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤Þ¤¢³ð¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤ä¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
