¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛFRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢NHK¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ÈÇò¡ªº£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤¤¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë 2025¡×¡Ê17»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇò¡×½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëFRUITS ZIPPER¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËNHK E¥Æ¥ì¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡×¡ÖÂç¡ªÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×¤Î¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÃÀ¾¤Ï¡¢Åö»þ¡ÖNHK¤Î¿©Æ²¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£º£²ó¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇNHK¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇ¯±Û¤·¥é¡¼¥á¥ó¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤ë»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¤Ï¡Ö±Ä¶È»þ´ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
