°¼Á¤Ê¡ÈÊ¼ÌòÉÔÀµ¡Éµ¿ÏÇ¤ÎK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ºßÂðµ¯ÁÊ¤ÇºÛÈ½¤Ø¡Ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÉüµ¢¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ë
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×WINNER¤Î¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¡©¡×Ê¼ÌòÌÈ½ü¤Î´Ú¹ñ¥¹¥¿¡¼20¿Í
¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏ¸¡·º»ö1Éô¤Ï12·î301Æü¡¢Á°Æü¤Ë¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤òÊ¼ÌòË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸¡»¡¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤Î¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ÎÉÔÈ÷¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÌÛÇ§¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¤â¤¢¤ï¤»¤Æµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤Ï2023Ç¯3·î¤«¤éºòÇ¯12·î¤Þ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¡¦Ëã±º¡Ê¥Þ¥Ý¡Ë¶è¤Î»ÜÀß¤Ç¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½Ð¶Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÐÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë»ý¤Á¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤¿µ¿¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á·Ù»¡¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÊ¼Ì³Ä£¤«¤éÁÜºº°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤òÎ©·ï¤·¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¶ÐÌ³Àè¤Î²ÈÂðÁÜº÷¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤äÉþÌ³µÏ¿¤Ê¤É¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÄ´ºº¡£¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤¬¼è¤êÄ´¤Ù¤Î²áÄø¤Ç¡¢¶ÐÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë»ý¤Á¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ò³µ¤ÍÇ§¤á¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á÷¸¡¸å¡¢¸¡»¡¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¤äGPSÍúÎò¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ÎÊä´°ÁÜºº¤ò¼Â»Ü¡£·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆâÍÆ°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÌµÃÇ·ç¶Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Èï¹ð¤é¤Ëºá¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿½èÈ³¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤è¤¦ËüÁ´¤ò´ü¤¹¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ê¼Ì³Ä£¤ÏÁÜºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÔÀ¿¼Â¤ÊÉþÌ³¤Îµ¿¤¤¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢µ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¾¤½¸²ò½ü½èÊ¬¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢ÉþÌ³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆÉþÌ³Á¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÉüµ¢¤âÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£