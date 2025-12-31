À¼Í¥¡¦Æü³ÞÍÛ»Ò¡¢Î¥º§¡Öº§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÆü³ÞÍÛ»Ò¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤¿Æü³ÞÍÛ»Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢º§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Àè¡¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¡¢º£¤Î»ä¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÆü¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çº£¸å¤È¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æü³Þ¤Ï2009Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¤±¤¤¤ª¤ó!¡Ù¤Î½©»³ßºÌò¤ò±é¤¸¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÊü²Ý¸å¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢¡Ù¥Þ¥ê¥¢¡¦¥«¥Ç¥ó¥Ä¥¡¥ô¥Ê¡¦¥¤¥ôÌò¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥¥ç¥¦¥«¥¤Ìò¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù°Ã²ÎÉ±Ìò¡¢¡ØSHAMAN KING¡ÙËãÁÒÍÕÌò¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¡£¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù1´üED¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÈþ¤·¤»Ä¹ó¤ÊÀ¤³¦¡×¤Ê¤É¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2015Ç¯¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
