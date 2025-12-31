¡ÖÀµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å¡×½Ð¶Ø·Ý¿Í¤¬·Ù¹ð¤òÌµ»ë¢ª¿¼Ìë£Ô£Â£Ó¸¼´Ø¤Ë¸½¤ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÍðÆ®¡¡¼«Æ°¥É¥¢ÇË²õ¤·¤«¤±¡Ö³«¤±¤í¤ä¡ª¥³¥é¥¡¥Ã¡ª¡×¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍè¤¿¡×¡ÖÀäÂÐ¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿£÷¡×¤Ê¤¼Ê¡Åç¸©¤«¤éÍè¤é¤ì¤¿¡©
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î£Ô£Â£ÓÀ¸ÆÃÈÖ¡Ö¥¯¥¤¥º¡ùÀµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å¡¡£²£°£²£µ¡×¤¬£³£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËèÇ¯£±·î¤Ë·Ý¿Í¤é¤¬¡¢ÍÌ¾¿Í¤Î·ëº§¡¢Î¥º§¤Ê¤É¤½¤ÎÇ¯¤Ëµ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë»öÁ°¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¼è¤êÃÖ¤¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î£±£²·î¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢»öÁ°¼ýÏ¿¤Î£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦¿Íµ¤´ë²è¡£
¡¡£±·î¤Î»öÁ°¼ýÏ¿¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë½ôÈÌ»ö¾ð¤¬À¸¤¸¤Æ£±£²·î¤ÎÀ¸ÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡ÊÎã¡¦£²£°£²£³Ç¯¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢À¸ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢½ªÎ»»þ´Ö¤Þ¤Ç¤Ë£Ô£Â£Ó¤ËÍè¤é¤ì¤ëÂåÌòÍÌ¾¿Í¤ÎÊä·çÊç½¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¥¢¥Ê¤¬¡Öº£²ó¤Ï·ç°÷¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·êËä¤áÍ×°÷¤ÏÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁ´°÷¤¬Ìµ»ö¤ËÇ¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤ÆÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÅÄÂ¼½ß¤¬¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤«¤Ä¤µ¤ó¡¢ÀäÂÐ¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤¢¤«¤Ä¤µ¤ó¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÛÆÅÄ¥¢¥Ê¤â¤ª´ê¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ç¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡²áµî¡¢Êä·çÊç½¸»þ¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î¡Ö£Ô£Ö¥¹¥¿¡¼Ì¾´Õ¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾¿Í¤ò¾ò·ï¤ËÊç½¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ëè²ó¡¢Èó·ÇºÜ¤Î¤¢¤«¤Ä¤¬£Ô£Â£Ó¸¼´Ø¤Ë¸½¤ì¡¢·ÙÈ÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ÈÍðÆ®¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¶¯¹ÔÆÍÇË¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¡£²áµî¤Ë¤ÏÊä·çÊç½¸¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±Ä¾¸å¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤«¤Ä¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢Ê¿ÏÂ¤ËÈÖÁÈ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¤¬¡Ä£±»þ´Ö£²£°Ê¬¸å¤Î£Ã£ÍÌÀ¤±¡£ÆÍÁ³£Ô£Â£Ó¸¼´ØÁ°¤Ë¡¢¤¢¤«¤Ä¤¬¸½¤ì¤¿±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¡£À©»ß¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¡Ö¤É¤±¡ª¡×¤ÈÅê¤²Èô¤Ð¤·¡¢»É¸Ô¤Ç¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ£²¿Í¤â¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¥É¥¢¤ò¡Ö³«¤±¤í¡ª³«¤±¤í¡ª¥³¥é¥¡¥Ã¡ª¡×¤È¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊÃå¤Î¤Þ¤Þ¹²¤Æ¤Æ¤«¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÃ»¥Ñ¥ó¡õ¥µ¥ó¥À¥ë»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¡Åç¸©¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡²áµîÍè¾ì»þ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸å¤Î¥é¥¹¥È£µÉÃ±ÇÁü¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ·Ú¿©¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¸å¤¬ÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£÷¡×¡Ö¤¢¤«¤ÄÍè¤¿¡ª¡×¡ÖÉáÃÊÊ¡Åç¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÁá¤¤¤¦¤Á¤«¤é£Ô£Â£Ó¤ËËèÇ¯Íè¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤¸¤ï¤ë¡×¡Ö¶¯¹ÔÆÍÇË¤¢¤«¤Ä¾Ð¡×¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¡¢£Ô£Â£Ó¸¼´Ø¤ÇË½¤ì¤ë¤¢¤«¤Ä¡×¡Ö¥¢¥ì¤ÏÀäÂÐ¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Öº£Ç¯¤â¤¢¤«¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó£÷¡×¡Ö£Ô£Â£ÓÉÔË¡¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë£÷¡×¡Öº£²ó¤Ï¤¢¤«¤Ä¡¢°ì²ó¤·¤«±Ç¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤¢¤«¤Ä¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ì¤º¡×¤È¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£