¹¾À¾¾ÊËÌÅìÉô¤ËÆ±ÃÏ°è½é¤ÎÊÝÀÇÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñÆâÎ¦Éô¤Î¹¾À¾¾ÊÂëß¬»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ±¾ÊËÌÅìÉô½é¤ÎÊÝÀÇÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤¬12·î30Æü¡¢Ï¢¹ç¸¡¼ý¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¸½¾ì¸¡ºº¤òÌµ»öÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ±ÃÏ°è¤ÎÂÐ³°³«Êü¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀ°È÷¤¬Âç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤¬Ìó5Ëü3600Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÁÒ¸ËÌÌÀÑ¤ÏÌó3Ëü6200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÉÕ¶á¤Ë¤ÏÂëß¬¹ñºÝÎ¦¹Á¤ÎÅ´Æ»²ßÊª±Ø¤ÈÀÇ´Ø´ÆÆÄºî¶È¶è°è¤¬¤¢¤ê¡¢Âëß¬¤ÎÈ¯Ã£¤·¤¿Å´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ«ÇÈ¹Á¡¢¥¢¥â¥¤¹Á¡¢¹½£¹Á¤Ê¤É¤Î±è³¤¤Î¹Á¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ë²ßÊª¤òÍ¢Á÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Âëß¬»Ô¤ÎÆ¼·Ï¿·ÁÇºà¡¢ÅÅ»Ò¾ðÊó¡¢´ã¶À¤Ê¤É¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊØÍø¤ÊÊÝÀÇÁÒ¸Ë¡¢¸¶ÎÁ¶¡µë¡¢¿×Â®¤ÊÀÇ´ÔÉÕ¤Ê¤É¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÊªÎ®¤È±¿±Ä¥³¥¹¥È¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡ËÀ¤È¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âëß¬ÊÝÀÇÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Î±¿±Ä³«»Ï¤Ï¹¾À¾¾Ê¤¬¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤äÄ¹¹¾Î®°è·ÐºÑ¥Ù¥ë¥È¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ»º¶È¤ÈÀ¤³¦»Ô¾ì¤Î¿¼¤¤Í»¹ç¤ò¶¯ÎÏ¤ËÂ¥¿Ê¤·¡¢¹¾À¾¾Ê¤¬¹ñ²Èµé¤ÎÆ¼·Ï¿·ÁÇºà¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î³«Êü·¿·ÐºÑ¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë