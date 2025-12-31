¡Ú»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Û½ª¤ï¤ê¤«¡¢»Ï¤Þ¤ê¤«¡½¡½¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¸Ø¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¡ãÂè3ÏÃ¡¿¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½ÉÌ¿¡ä
»î¹ç¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¥ê¥ä¥É¤Î·ëËö¤À¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡¢¡ØThe Ring V: Night of the Samurai¡Ê¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡Ë¡Ù¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢3³¬µéÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¢¥¦¥£¥ê¥Ð¥ê¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Î´þ¸¢¤Ë¤è¤ê¡¢"»î¹çÃæ»ß"¤È¤¤¤¦¤è¤â¤ä¤Î·ëËö¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯7·î30Æü¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¤Ë¶Ïº¹È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢À¤³¦²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤Æ¤«¤é¡¢12·î27Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¡½¡½¡£
¿ÍÃÎ¤ì¤ºÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿½àÈ÷¤È³Ð¸ç¡¢Ãç´Ö¤Î»Ù¤¨¤È»×¤¤¤ò¶»¤Ë¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿·ý»ÍÏ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢150Æü´Ö¤ÎÆü¡¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÞÈà¤¬¶»Ãæ¤ËÊú¤¯¤â¤Î¤Ï¡¼¡¼¡£¡ö4²óÏ¢ºÜ¡¿Âè3²ó
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
WBA¤ÈWBC¤ÎÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ±»þ¤Ë¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¨ºÂ¤ËºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿·ý»ÍÏ¯¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ»×¤ò²ÃÆ£¤ËÅÁ¤¨¤¿3Æü¸å¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Äü¤á¤«¤±¤¿¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î»²Àï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢°ì³¬µé¾å¡½¡½IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¢¥¦¥£¥ê¥Ð¥ê¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ø¤Î²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤¿Ä©Àï¡£¾¡¤Æ¤ÐÀ¤³¦»°³¬µé²¦¼Ô¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥ëÀï¤ÎÇÔËÌ¤Ç°ìÅÙ¤ÏÄü¤á¤«¤±¤¿¥Ð¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤â¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¤Õ¤¿¤¿¤Ó²ÄÇ½À¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤ä¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¡¢¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯¤¯´«¤á¤¿²ÃÆ£¡£¤·¤«¤·¡¢·ý»ÍÏ¯¤ÏÂ¨Åú¤»¤º¡¢²ÃÆ£¤«¤é¾¯¤·»ëÀþ¤ò¤º¤é¤·¤¿¡£
¸½ÌòÂ³¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ð¸ç¤Î¥Ö¥ì¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¡ÖÍßÄ¥¤é¤º¤Ë°ìÊâ°ìÊâ¡¢ÃÏÆ»¤Ëµ»½Ñ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Éé¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤Ï¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦Àï¤À¤±¤Ç¤âÄÌ»»18»î¹çÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏËè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¤Ë»Ä¤ë·ãÀï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÍè¤¿"¸µ"À¤³¦²¦¼Ô¤Î¿´¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ý»ÍÏ¯¡¢ÁêÅö¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡½¡½¡£
²ÃÆ£¤Ï¹Í¤¨¹þ¤à·ý»ÍÏ¯¤Î²£´é¤ò¸«¤Æ¡¢¿¼¤¤ÈèÏ«¤ò¸ç¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÅÔ¹ç¤äÂÎÄ´¡¢¤½¤·¤Æ´¶¾ð¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¹¤ë¥«¡¼¥É¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¶½¹Ô¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Î°Õ¸þ¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
ºÆµ¯Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀ¤³¦Àï¡½¡½¡£
¤·¤«¤âÁê¼ê¤Ï°ì³¬µé¾å¡½¡½¡£
Éé¤±¤ì¤Ð¥ê¥ó¥°¤Ë¥°¥í¡¼¥Ö¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö·ý»ÍÏ¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«¤é¼Î¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ»î±¿Å¾¤Î¤è¤¦¤ÊºÆµ¯Àï¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¦ºÂ´ÙÍî¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ï·ý»ÍÏ¯¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÍè¤¿¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¿®Íê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤·¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ï¥×¥í¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²ÃÆ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢·ý»ÍÏ¯¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´é¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Î»ëÀþ¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¡¤¯´¥¤¤¤¿¾×·â²»¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾å¤¬¤ëÃ»¤¤µ¤¹ç¤¤¤¬¡¢Ç®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¥¸¥à¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢·ý»ÍÏ¯¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â......¡×
·ý»ÍÏ¯¤Ï¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¾¯¤·´Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÍÆñ¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤ë¤Î¤Ï¡¢"¥×¥í¤È¤·¤Æ¼º³Ê"¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·ý»ÍÏ¯¤Ï²ÃÆ£¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÌÀÎÆ¤ÊÀ¼¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÍÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ï»þ¤ËÌÂ¤¤¤Ä¤Ä¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¡¢¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤Ï½Ð¤º¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¤ËÇÔ¤ì¤ÆÀ¤³¦²¦ºÂ¤«¤é¤Ï´ÙÍî¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ä¥É¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡£
»î¹ç¤Ï2025Ç¯12·î27Æü¡½¡½¡£
¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¥Ü¥¯¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤¿·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢8·î¤Î1¥ö·î´Ö¤Î¤ß¡¢¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ä¥¸¥àÄÌ¤¤¤Ê¤É·Ú¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ä¤ÄµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ì¤À¤±¸·¤·¤¤Îý½¬¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
²ÃÆ£¤È¤½¤¦ÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡ÚºÆµ¯¤òÀÀ¤¦¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡Û
Åìµþ¡¦»°Ç÷¥¸¥à¡½¡½¡£·ý»ÍÏ¯¤¬Â«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤Ç±Ôµ¤¤òÍÜ¤¤ºÆ»ÏÆ°¤ËÈ÷¤¨¤ë´Ö¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë²¦ºÂ´ÙÍî¤·¡¢ºÆµ¯Àï¤ò¹µ¤¨¤¿¤¢¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ëºÆµ¯Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ï¢Æü¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¡¢±Ô¤¤´ã¸÷¤Ç¤Ò¤È¤êÌÛ¡¹¤È¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¡¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï²ÉÌÛ¤ÇËÑëÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤ÐÉ¿ÊÑ¤·¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ë¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²ç¤òÇí¤¯ÃË¡½¡½¡£¸µÆüËÜ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¢ÀîËþ½Óµ±¤Ç¤¢¤ë¡£
²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç½Ð¿È¤Î30ºÐ¡£ÀîËþ¤â¤Þ¤¿¡¢"¤Þ¤À½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤òÊú¤¨¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀîËþ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢·ý»ÍÏ¯¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤µ¤é¤ËÊ³¤¤µ¯¤³¤·¡¢Æ®Áè¿´¤Ë±ê¤òÅô¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ü»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê¤Æ¤é¤¸¡¦¤±¤ó¤·¤í¤¦¡Ë¡¡
1992Ç¯À¸1·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢33ºÐ¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£B.M.B¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à½êÂ°¡£2014Ç¯¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2017Ç¯¡¢10ÀïÌÜ¤ÇWBCÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£9ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÇÌð¿áÀµÆ»¤ËÇÔ¤ì¤Æ²¦ºÂ´ÙÍî¤¹¤ë¤â¡¢Íâ2022Ç¯¤ÎºÆÀï¤Ç²¦ºÂÃ¥´Ô¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ïµþ¸ý¹É¿Í¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆWBA²¦ºÂ³ÍÆÀ¤·2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡£2025Ç¯3·î¡¢¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¤È¤ÎWBA¡õWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¤â¾¡Íø¤·¡¢2³¬µéÀ¤³¦2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡£Æ±Ç¯7·î¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·²¦ºÂ´ÙÍî¡£2025Ç¯12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÅ¾¸þ½éÀï¤Ï¡¢IBFÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¡¢¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Î´þ¸¢¤Ë¤è¤êÄ¾Á°¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»ÀïÀÓ27Àï25¾¡(16KO)2ÇÔ¡£
