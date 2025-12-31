King ¡õ Prince¡¢2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¹ÈÇò¤Ø¡ª¡¡±ÊÀ¥Î÷¡õ¹â¶¶³¤¿Í¤¬Ì¥¤»¤¿¡È¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ìå«¡É
¡¡±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×¡Ë¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯È¾¤¬·Ð²á¤·¤¿King ¡õ Prince¡£º£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡¿19»þ20Ê¬¡Ë¤Ë¤Ï¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¡¢6ÅÙÌÜ¡£ÂçÉñÂæ¤òÁ°¤Ë¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÈà¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³Ú¤·¤ß¡ª¡¡King ¡õ Prince¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë³Ú¶Ê
¢£¡Ø¿·¤·¤¤¤³¤È¡Ù¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëKing ¡õ Prince
¡¡King ¡õ Prince¤Ï¡¢2023Ç¯5·î22Æü¤ËÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬Ã¦Âà¤·¡¢5·î23Æü¤è¤ê±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¡£¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎKing ¡õ Prince¤Ï¡Ø¿·¤·¤¤¤³¤È¡Ù¤Ë¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¡È°ì½ï¤Ë¡É³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤ï¤»¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ú¤êÊª¶¥Áè¤Ê¤É¤Î¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë²Ö²Ð´Õ¾Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤Î¶õ´Ö¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿6ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Á´¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÏ¿¶Ê¿ôÊ¬¤ÎÁ´16ÂÎ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¹â¶¶¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¹þ¤â¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢King ¡õ Prince¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¤½¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¤Ï2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â2025Ç¯¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£2¿ÍÂÎÀ©½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¢£¡È2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡ÉÉý¹¤¤³Ú¶Ê¡¡50TAÄó¶¡³Ú¶Ê¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡King ¡õ Prince¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤ÎÉý¹¤µ¤â³°¤»¤Ê¤¤¡£¡ÖHEART¡×¤Î¤è¤¦¤Ê²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ömoooove!!¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¶Ê¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¿§¤¬°ã¤¦³Ú¶Ê¤â¡¢2¿Í¤¬²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ÐKing ¡õ Prince¤é¤·¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡12·î24Æü¤Ë¤Ï±Ç²è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤òÈ¯Çä¡£ËÜºî¤Ï¡ÖKing ¡õ Prince»Ë¾åºÇ¹â¤Ë»þ´Ö¤âÏ«ÎÏ¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤ò²Í¶õ¤Î±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤½¤Î±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢ÆÃÊó¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£
¡¡King ¡õ Prince¤Ï¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤Õ¤ó¤¹¤ë50TA¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¡£King ¡õ Prince¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤¬50TA¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡¡50TA¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï50TA¤Î³Ú¶Ê¤é¤·¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡Öº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡ÖÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢King ¡õ Prince¤È¥Æ¥£¥¢¥é¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ç¹¬¤»¤Ê¤â¤Î¤À¡£¡Ö10Ç¯¸å20Ç¯¸å¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¡Äø¤è¤¤µ¨Àá¤Ë¡¡¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤º¡¡¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤¤¤Ê¡¡Äø¤è¤¤µ¨Àá¤Ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢2¿Í¤¬²Î¤¦¤³¤È¤ÇÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤¹¡£
¡¡¡Ö2¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢°ì¸«Íê¤ê¤Ê¤¯¤â´¶¤¸¤ë¡£¤â¤·¤É¤Á¤é¤«¤¬ÅÝ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°ìÊý¤¬»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤¬µ±¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢»þ¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¡£±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤Ï¡¢´é¤Îºî¤ê¤â°ã¤¨¤ÐÀ³Ê¤â°ã¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊÂ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿º£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¶¯¤¤°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡À³ÊÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢²Ú¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ëºÙ¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢ÀäÌ¯¤Ê´Ö¹ç¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤Î6¿ÍÂÎÀ©¡¢¤½¤Î¸å¤Î5¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¿ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Ë¤Ï2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿¼¤ß¤¬¤¢¤ë¡£2¿Í¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£6¿ÍÂÎÀ©¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Î»×¤¤½Ð¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÂçÀÚ¤ËÊú¤¤·¤á¤Æ³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤®Êâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇKing ¡õ Prince¤¬²Î¤¦³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¡£¡Ö¤¤ß¤Î¾Ð´é¤ÇËÍ¤ÏËÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇKing ¡õ Prince¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£ÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤¯Í¥¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡§»³ÅÄ²ÌÆà±Ç¡Ë
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ12·î31Æü19»þ20Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³Ú¤·¤ß¡ª¡¡King ¡õ Prince¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë³Ú¶Ê
¢£¡Ø¿·¤·¤¤¤³¤È¡Ù¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëKing ¡õ Prince
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤ï¤»¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ú¤êÊª¶¥Áè¤Ê¤É¤Î¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë²Ö²Ð´Õ¾Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤Î¶õ´Ö¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿6ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Á´¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÏ¿¶Ê¿ôÊ¬¤ÎÁ´16ÂÎ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¹â¶¶¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¹þ¤â¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢King ¡õ Prince¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¤½¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¤Ï2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â2025Ç¯¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£2¿ÍÂÎÀ©½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¢£¡È2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡ÉÉý¹¤¤³Ú¶Ê¡¡50TAÄó¶¡³Ú¶Ê¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡King ¡õ Prince¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤ÎÉý¹¤µ¤â³°¤»¤Ê¤¤¡£¡ÖHEART¡×¤Î¤è¤¦¤Ê²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ömoooove!!¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¶Ê¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¿§¤¬°ã¤¦³Ú¶Ê¤â¡¢2¿Í¤¬²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ÐKing ¡õ Prince¤é¤·¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡12·î24Æü¤Ë¤Ï±Ç²è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤òÈ¯Çä¡£ËÜºî¤Ï¡ÖKing ¡õ Prince»Ë¾åºÇ¹â¤Ë»þ´Ö¤âÏ«ÎÏ¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤ò²Í¶õ¤Î±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤½¤Î±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢ÆÃÊó¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£
¡¡King ¡õ Prince¤Ï¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤Õ¤ó¤¹¤ë50TA¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¡£King ¡õ Prince¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤¬50TA¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡¡50TA¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï50TA¤Î³Ú¶Ê¤é¤·¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡Öº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡ÖÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢King ¡õ Prince¤È¥Æ¥£¥¢¥é¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ç¹¬¤»¤Ê¤â¤Î¤À¡£¡Ö10Ç¯¸å20Ç¯¸å¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¡Äø¤è¤¤µ¨Àá¤Ë¡¡¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤º¡¡¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤¤¤Ê¡¡Äø¤è¤¤µ¨Àá¤Ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢2¿Í¤¬²Î¤¦¤³¤È¤ÇÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤¹¡£
¡¡¡Ö2¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢°ì¸«Íê¤ê¤Ê¤¯¤â´¶¤¸¤ë¡£¤â¤·¤É¤Á¤é¤«¤¬ÅÝ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°ìÊý¤¬»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤¬µ±¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢»þ¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¡£±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤Ï¡¢´é¤Îºî¤ê¤â°ã¤¨¤ÐÀ³Ê¤â°ã¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊÂ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿º£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¶¯¤¤°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡À³ÊÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢²Ú¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ëºÙ¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢ÀäÌ¯¤Ê´Ö¹ç¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤Î6¿ÍÂÎÀ©¡¢¤½¤Î¸å¤Î5¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¿ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Ë¤Ï2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿¼¤ß¤¬¤¢¤ë¡£2¿Í¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£6¿ÍÂÎÀ©¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Î»×¤¤½Ð¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÂçÀÚ¤ËÊú¤¤·¤á¤Æ³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤®Êâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇKing ¡õ Prince¤¬²Î¤¦³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¡£¡Ö¤¤ß¤Î¾Ð´é¤ÇËÍ¤ÏËÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇKing ¡õ Prince¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£ÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤¯Í¥¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡§»³ÅÄ²ÌÆà±Ç¡Ë
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ12·î31Æü19»þ20Ê¬ÊüÁ÷¡£