¡ÚRIZIN¡Û½©¸µ¶¯¿¿¡ÖÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×ºØÆ£Íµ¤ØÂÐÀïÍ×µá¤Î¿¿°Õ¤òÀâÌÀ
¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
Âè7»î¹ç¡¡RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡Ê5Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¡Ë
¡Ú»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Û½©¸µ¶¯¿¿¡ÖÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×ºØÆ£Íµ¤ØÂÐÀïÍ×µá¤Î¿¿°Õ¤òÀâÌÀ
¢þ½©¸µ¶¯¿¿ ¡½ X¿·µï¤¹¤°¤ë
1¥é¥¦¥ó¥É¡¡3Ê¬51ÉÃ¡¡TKO¡Ê¥Ò¥¶½³¤ê¡Ë
¡¡Âç²ñ2½µ´ÖÁ°¤Ë¶ÛµÞ»²Àï¤¬·è¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·µï¤¹¤°¤ë¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ò¥¶½³¤ê¤ÇTKO¾¡Íø¤·¤¿½©¸µ¶¯¿¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇºØÆ£Íµ¤Ø¤ÎÂÐÀïÍ×µá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1¥é¥¦¥ó¥É³«»ÏÁá¡¹¡¢Ï¢Àï¤È¤Ê¤ë½©¸µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·µï¤Ï°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢½©¸µ¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¤âÂÇ·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£µ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¤Ç½©¸µ¤¬º¸¤Î¥Ò¥¶½³¤ê¤ò¿·µï¤ÎÏÆÊ¢¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¡ª¿·µï¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ß¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥Ò¥¶½³¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½³¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£Ç¯¤ò4Àï4¾¡¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤è¤·¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎYA-MAN¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê»î¹çÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ºØÆ£Íµ¤ËÂÐÀïÍ×µá¤·¤¿½©¸µ¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¡ÖÀú¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸µ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ10¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÂÐºö¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¤½¤ì¤ÏÁê¼ê¤âÆ±¤¸¤À¤·¡¢·ç¾ì¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤ÆÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºØÆ£Áª¼ê¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¸µ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢ÂÐÀï¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
