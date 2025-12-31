¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÅì¹î¼ù¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø½àÈ÷Ãå¡¹¡¡¹ü³Ê¶ÚÎÌ¤ÎÁý²Ã¿Þ¤ê¡Ö¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¤ÎÅì¹î¼ùÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬Ãå¡¹¤È¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤ËºòÇ¯£±£²·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¡£¤Þ¤º¤Ï¹ü³Ê¶ÚÎÌ¡Ê¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÆ°¤«¤»¤ë¶ÚÆù¤ÎÁíÎÌ¡Ë¤ÎÁý²Ã¤ò¿Þ¤ê¡¢¡ÖËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¥ã¥×¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ü³Ê¶ÚÎÌ¤ÏµåÂ®¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¡£¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ëÅêµå¤¬¸«¹þ¤á¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¿ô»ú¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£±Ç¯´ÖÀï¤¨¤ëÂÎ¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½çÄ´¤Ö¤ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÁ´»î¹ç¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À»³ËÜ¤È¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÇÛµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿·¤·¤¤ÊÑ²½µå¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÇÛµå¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÏÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÅì¡Ë¡£ÀáÌÜ¤Î£³£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢Åêµå½Ñ¤Ë¤â±ß½ÏÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£