¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬º£Ç¯¥¤¥ÁÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤â¤¦¤½¤ì¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆ²ËÜ·»Äï£²£°£²£µ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯¥¤¥ÁÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¥¤¥ÁÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¯¤È¡¢ËèÇ¯·¤»¤¤ì¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤½¤ì¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¶¶ËÜ¡£¡Ö·¤»¤¤ì¤Ã¤Æ¤½¤ÎÆü¤âÄË¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤È¤«¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¹Å¤á¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤ÎÂÐºö¤òËèÇ¯¤ä¤í¤¦¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Ëè²ó¤ä¤é¤º¤Ë·¤»¤¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Á£Ì£Æ£Å£Å¡×¹â¸«Âô½ÓÉ§¤¬¡Ö·¤»¤¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¥¿¥³¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¡¡¥Ö¡¼¥Ä¥À¥³¤òºî¤ê¡¢ÈéÉæ¤ò¹Å¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂÐ½èË¡¤Ë¶¶ËÜ¤Ï´¶¿´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£Ä£Ï£Í£Ï£Ô£Ï¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÂ¤ÎÈé¤¬¸ü¤¤¤È¤«¤ä¤À¤Ê¤¡¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¡£¶¶ËÜ¤â¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤À¤Ê¤¡¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏ³¤é¤·¤¿¡£