¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥á¥Ã¥Ä¤¬º£°æÃ£ÌéÁèÃ¥Àï¤«¤éàÅ±Âàá¤«¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼³Í¤êºÇÍ¥Àè¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¡¢Êó¤¸¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£°æ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Î±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥ä¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡Öº£°æÃ£Ìé¤Ï¸½ºß¤â´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÏÈà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åê¼êÊä¶¯¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È£Ç£Í¤Î¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Ö¥ê¥º¥¨¥é¤Ï³°Ìî¤ÎÊý¤¬Í¥Àè»ö¹à¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥«¥Ö¥¹¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òºÇÍ¥Àè¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£°æ¤ÏàÆó¤Î¼¡á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ïº£°æ³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤òÊü½Ð¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ïº£°æ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºâÀ¯Åª¤Ê½ÀÆðÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢ÆâÉô¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊý¿ËÅ¾´¹¤·¤¿¤³¤È¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö£±·î£²Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±·î£³Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤Þ¤Ç¡£¸õÊäÀè¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£