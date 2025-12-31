ºùÅç¤ÇÁÒ¸Ë1ÅïÁ´¾Æ¡¡´¢¤Ã¤¿Áð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡¡¼¯»ùÅç
¼¯»ùÅç»Ô¤ÎºùÅç¤Ç31Æü¸á¸å¡¢ÁÒ¸Ë1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢31Æü¸á¸å2»þ²á¤®¡¢¼¯»ùÅç»ÔºùÅç²£»³Ä®¤Ç¡¢¡Ö·úÊª¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î»õ²Ê°å»Õ¤¬½êÍ¤¹¤ëÁÒ¸Ë1Åï¤ª¤è¤½27.5Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¡¢ÁÒ¸Ë¼þÊÕ¤ÎÁð¤ò´¢¤Ã¤ÆÇ³¤ä¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÆ¤ÓÇ³¤¨¹¤¬¤ê¡¢ÁÒ¸Ë¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð²ÐÅö»þ¡¢ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë¤ÎÎÙ¤Î½êÍ¤¹¤ë¶õ¤²È¤ÇÃë¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦