¡ÖÏ·À®¤ë¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï¡©¡Ú¡Ö¤í¤¦¤Ê¤ë¡×¡Ö¤í¤¦¤»¤¤¤ë¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Û
¡ÖÏ·À®¤ë¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤í¤¦¤Ê¤ë¡×¤ä¡Ö¤í¤¦¤»¤¤¤ë¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤´Á»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÏ·À®¤ë¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç½ñ¤¯¤È¡Ö¡»¡»¤ë¡×¤Î3Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£ Ç¯Îð¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤¬Áá¤¤¤³¤È¡£ Âç¿Í¤Ó¤¿»Ò¶¡¤ò¡Ö¤ª¡»¡»¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î3¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÖÏ·À®¤ë¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¡ªÀµ²ò¤Ï¡ª¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤Þ¤»¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏ·À®¡Ê¤í¤¦¤»¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦½Ï¸ì¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¶¦¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç½ÏÀ®¤·¤¿¿Í¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÏ·À®¡Ê¤Þ¤»¡Ë¤ë¡×¤Ë¤Ï¡ÖÏ·¡×¤È¤¤¤¦»ú¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï·¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À®Ä¹¤¬Áá¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Î¸ÀÍÕ¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Ï¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç½ñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤»¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬Ç¯Îð¤è¤ê¤âÂç¿Í¤Ó¤¿¸ýÄ´¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Þ¤»¤ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤¯¤»¤ËÀ¸°Õµ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
