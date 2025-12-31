ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡Äã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£·¡óÉÕ¶á
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡7.03¡¡4.77¡¡5.90¡¡5.31
1MO¡¡8.55¡¡5.37¡¡7.07¡¡5.93
3MO¡¡8.83¡¡5.62¡¡7.51¡¡6.34
6MO¡¡9.05¡¡5.85¡¡7.90¡¡6.80
9MO¡¡9.17¡¡6.05¡¡8.17¡¡7.13
1YR¡¡9.23¡¡6.22¡¡8.33¡¡7.37
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡6.49¡¡6.85¡¡5.89
1MO¡¡7.64¡¡8.07¡¡6.59
3MO¡¡8.13¡¡8.49¡¡6.86
6MO¡¡8.63¡¡8.91¡¡7.05
9MO¡¡8.96¡¡9.15¡¡7.22
1YR¡¡9.12¡¡9.35¡¡7.33
Åìµþ»þ´Ö16:30¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡Ã»´ü¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¤Ï³ÆÄÌ²ß¥Ú¥¢¤ÇÄã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±½µ´Ö¤Ï¥É¥ë±ß£·¡¥£°£³¡ó¡¢¥æー¥í¥É¥ë£´¡¥£·£·¡ó¡¢¥æー¥í±ß£µ¡¥£¹£°¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±¥«·î°Ê¹ß¤è¤ê¤âÄã¤¤¿å½à¡£
