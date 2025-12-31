¥À¥ó¥¹¤Ç¤¤¤¶¤Ê¤¦Ê¸²½¤Îº×Åµ¡¢¡Öµ®½£Æ®Éñ²ñ¡×³«ºÅ¡¡Ãæ¹ñµ®½£¡¦½åµÁ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Ê½åµÁ»ÔÍ¾·Ä¸©¤Ç26ÆüÌë¡¢¥À¥ó¥¹¤Îµ»¤ò¶¥¤¦¡Öµ®½£Æ®Éñ²ñ¡×¤Îº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¤òÇÞÂÎ¤È¤¹¤ëÊ¸²½¤Î±ã¤Ï¡¢ÃÏ¸µÊ¸²½¤È¸½Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¿¼¤¯Í»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÅÁ¾µ¤ä¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁÏÂ¤À¡¢¹ñºÝÅªÍ×ÁÇ¤ò¡¢¸÷¤È²»³Ú¤Ë¸«»ö¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£ÅÁÅý¤ÈÎ®¹Ô¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÌ±Â¯¡¢ÃÏ°èÀ¤È¹ñºÝÀ¤¬Â¿¼¡¸µ¤Ç¸òºø¤¹¤ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ¸²½¤Îº×Åµ¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ®½£Æ®Éñ²ñ¡×¤Ï2024Ç¯¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢Ëè½µÅÚÍË¤ÎÌë¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë66²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¾ÊÆâ³°¤«¤éÌó200¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÖÃ¶Ç¶¯¡Ë