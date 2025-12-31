¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è¡¢¥À¥ë¥·¥àÌò¤ÎÁÇ´é¤Ë¾×·â¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
¡¡ÂÐÀï³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤Î¶â»úÅã¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡ØStreet Fighter¡Ù¡Ê2026Ç¯10·î16ÆüÁ´À¤³¦¸ø³«¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ±ÇÁü¤¬¸ø³«Ãæ¡£¥À¥ë¥·¥à¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¡ª¥À¥ë¥·¥àÌò¤Î¥ô¥£¥É¥¥¥æ¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥à¥ï¡¼¥ë
¡¡¥À¥ë¥·¥à¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¦¥ô¥£¥É¥¥¥æ¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥à¥ï¡¼¥ë¤Ç¡¢ÁÇ´é¤äÀëºà¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥À¥ë¥·¥à¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö¼Â¼ÌÈÇ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥À¥ë¥·¥àÌò¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¯´é¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥é¥ê¥Ñ¥ä¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¥¬¥Á¤ÎÉð½Ñ²È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤â»ý¤ÄÊý¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï°Â¿´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥Ð¥Á¥¯¥½¶ÚÆù¥¤¥±¥á¥ó¤¬¡©¡©¡©¡©¡¡¥è¥¬¥Õ¥¡¥¤¥ä¤¹¤ó¤Î¡©¡©¡©¥Þ¥¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È17¿Í¤Ï¥±¥óÌò¤ò¥Î¥¢¡¦¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¡¢¥ê¥å¥¦Ìò¤ò¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¾®Ï©¡¢½ÕÎïÌò¤ò¥«¥ê¡¼¥Ê¡¦¥ê¥ã¥ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¹ëµ´Ìò¤Ï¥¸¥ç¡¼¡È¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥º¡É¥¢¥Î¥¢¥¤¡¢¥Ù¥¬Ìò¤Ï¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥À¥¹¥È¥Þ¥ë¥Á¥ã¥ó¡¢¥¬¥¤¥ëÌò¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¡¢²Ð°úÃÆÌò¤Ï¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¡¢¥É¥ó¡¦¥½¥Ð¡¼¥¸¥åÌò¤Ï¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¢¥À¥ë¥·¥àÌò¤Ï¥ô¥£¥É¥¥¥æ¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥à¥ï¡¼¥ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ð¥¤¥½¥óÌò¤Ï¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡È50¥»¥ó¥È¡É¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥«Ìò¤Ï¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡¢¥Ð¥ë¥í¥°Ìò¤Ï¥ª¡¼¥ô¥£¥ë¡¦¥Ú¥Ã¥¯¡¢¥¶¥ó¥®¥¨¥ÕÌò¤Ï¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥ê¥Ò¥¿¡¼¥¹¡¢¥¨¥É¥â¥ó¥ÉËÜÅÄÌò¤Ï¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡¢¥æ¡¼¥êÌò¤Ï¥ì¥¤¥Ê¡¦¥ô¥¡¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥¬¥à¡¢¥¸¥ç¡¼Ìò¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦ ¥ô¥©¥ë¥«¥Î¥Õ¥¹¥¡¼¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥à¡¼¥Ë¡¼¡¢¥¥ã¥ß¥£Ìò¤Ï¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥ó¥½¥ó¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë¶ÈÌ³ÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤È¤·¤ÆÂè1ºî¤òÈ¯Çä¡¢1991Ç¯¤ËÅêÆþ¤·¤¿¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼II¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÊÂÐÀï¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÓÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï5700ËüËÜ¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ïe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÀï³ÊÆ®¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤±¤ó°úÌò¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
