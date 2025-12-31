¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼çÂê²Î¥Ç¥å¥ª¡¡½é¹ÈÇò¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÁ°¤Î²Î¼ê¡É¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡¡¥ê¥Ï¼ºÇÔ¤â¹ðÇò
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ëÃË½÷¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤¬31Æü¡¢Æ±¶É¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ÈÇò¡ªº£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤¤¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×¡Ê¸å5¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¹ÈÇò½Ð¾ì¼Ô¤é¤¬ËÜÈÖÄ¾Á°¤ËÀ¸ÅÐ¾ì¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤äÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹Ä¾Á°ÆÃÈÖ¡£É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¤Î2¿Í¤Ï¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò²Î¤¦¡¢º´Æ£ÎÉÀ®¡¢º´ÌîÍ·Êæ¤ÎÉ×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¤±¤ó¶Ì¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÄ©¤à»°»³¤Ò¤í¤·¤È¡¢ºäËÜÅßÈþ¤Î¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤Î´Ö¤Ë²Î¤¦¡£
¡¡°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤ÈÊÖÅú¡£º´Ìî¤â¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¸ì¤ê¸ýÄ´¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢»°»³¤Î¤±¤ó¶Ì¤Î·ë²Ì¤¬²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òº¸±¦¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤±¤ó¶Ì¤Î·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©²Î¤¦Á°¤â¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤³¤Ö¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¤Ï´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥ê¥Ï¤Ç¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤ò¾Ð´é¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£