Ì±¼çÇÉÇÓ½ü¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÁíÁªµó¡¡½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î¡Ö¹ç°Õ¤Î·ë²Ì¡×
¡¡¡Ú¥ä¥ó¥´¥ó¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î¥È¥¦¼â·³¥¢¥¸¥¢ÌäÂêÆÃ»È¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·³»öÀ¯¸¢¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥ó¥¢¥¦¥ó¥Õ¥é¥¤¥ó¹ñ·³Áí»ÊÎá´±¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¡Ö¹ç°Õ¤Î·ë²Ì¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ±Ä»æ¤¬30Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¼çÍ×¤ÊÌ±¼çÇÉ¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡Ö¸«¤»¤«¤±¡×¤À¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤ëÁíÁªµó¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î°Õ¸þ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ¸¢±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÏÎÙ¹ñ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÀ¯¼£Åª°ÂÄê¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÁíÁªµó¼Â»Ü¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£ÁíÁªµó¤Ï28Æü¤ò½é²ó¤È¤·¤Æ1·î25Æü¤Þ¤Ç3²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÅêÉ¼¤µ¤ì¡¢1·îÃæ¤Ë¤â·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¹ñ·³·ÏÀ¯ÅÞ¤Î¾¡Íø¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ÇÀ®Î©¤·¤¿·³À¯¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÁªµó¸å¤â¿Æ·³À¯¸¢¤¬¼ùÎ©¤·¼Â¼ÁÅª¤Ê·³À¯»ÙÇÛ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·³À¯¤ËÍ§¹¥Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÎÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬¤è¤ê¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£