¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡Ö¼ä¤·¤¤»þ¡×¤ËÍê¤ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤ò¹ðÇò¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡×½ÂÃ«Æäºé¤â¶¦´¶¡Ö²È¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¡×¡Ö³Ú¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡¡£³£°Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿Çº¤ßÁêÃÌ¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö¼«ºî¼«±éÇº¤ßÁêÃÌ¡×¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÇÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¼ä¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤òÃ´Åö¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¼ä¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÍ¡£Á°¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡ÖËÍ¤¬»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤ò¤ß¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤À»¨ÃÌ¤È¤«Î¹¹Ô¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤È¤«¡ØÃË¤ò¼ê¶Ì¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤¢¤ó¤Þ¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½÷¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½÷£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ë½ÕÆü½Ó¾´¤Ï¡Ö¤½¤Î¸À¤¤Êý¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ß¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿½ÂÃ«Æäºé¤â¶¦´¶¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö½÷£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Ã¤ÆÃå¾þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¡Ê¤Ê¤ë¡Ë¡£¼«Ê¬¤â¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¬¥µ¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£