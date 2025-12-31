²¿¤¬Â¿¤¤¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡©¡Ö°å»Õ²òÀâ¡Û
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÌÚÂ¼ ¹áºÚ¡Ê°å»Õ¡Ë
Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£½é´üÎ×¾²¸¦½¤½¤Î»¸å¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ä¡¢¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ÇÊü¼ÍÀþ²Ê°ìÈÌ¡¦¼£ÎÅÊ¬Ìî¤Ç¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ç¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºöÅù¼çºº¤È¤·¤Æ¤â¶ÐÌ³¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼ç¤Ë·ò¿Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¿Ç»¡¤äÀâÌÀ¡¢À¸³è½¬´·»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ°å¤È¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£
¡Ö°ß¤¬¤ó¡×¤È¤Ï¡©
°ß¤¬¤ó¤Ï¡¢°ß¤ÎÊÉ¤ÎÆâÂ¦¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀµ¾ï¤ÊÇ´ËìºÙË¦¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç¤¬¤óºÙË¦¤È¤Ê¤ê¡¢Áý¿£¤·¤Æ¤¤¤¯ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Áá´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÏÇ´Ëì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ß¤ÎÊÉ¤Î¿¼¤¯¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢°ß¤Î³°Â¦¤Ë¤âÃ£¤·¡¢°ß¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÂçÄ²¤äç¹Â¡¡¢´ÎÂ¡¡¢²£³ÖËì¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤ÎÂ¡´ï¤Ë¤âÄ¾ÀÜ¿»½á¡Ê¤·¤ó¤¸¤å¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤¬ÞùËì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¬¤óºÙË¦¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Ê¢ËìÇÅ¼ï¡Ê¤Ï¤·¤å¡Ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¬¤óºÙË¦¤¬¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢°ß¤Î¶á¤¯¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤äÂçÆ°Ì®¤Î¼þ¤ê¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¡¢¤Þ¤¿±ó¤¯Î¥¤ì¤¿º¸¤Îº¿¹ü¤Î¾å¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ë¤âÅ¾°Ü¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥ê¥ó¥ÑÀáÅ¾°Ü¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¬¤óºÙË¦¤¬·ìÎ®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢´ÎÂ¡¤äÇÙ¤Ê¤É¤ÎÊÌ¤ÎÂ¡´ï¤ËÅ¾°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê±ó³ÖÅ¾°Ü¡Ë¡£
°ß¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥ê¥³¥Ð¥¯¥¿ー¡¦¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Ø¤Î´¶À÷¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ø¥ê¥³¥Ð¥¯¥¿ー¡¦¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢°ß¤Î±ê¾É¤ä°ßÄÙáç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸å¤Û¤É¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê¹Ô¤·¤¿°ß¤¬¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡¢¿©»ö¤¬¤Ä¤«¤¨¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈéÉæ¤Ë·ã¤·¤¤¤«¤æ¤ß¤òÈ¼¤¦¿§ÁÇÄÀÃå¤¬À¸¤¸¤ë¡¢¹õ¿§É½Èé¼ï¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ò¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹õ¿§É½Èé¼ï¤Ï¡¢°À¼ðáç¤ËÈ¼¤¦°À·¿¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÎÉÀ·¿¡¦²¾À·¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°À¼ðáç¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï°ß¤¬¤ó¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ø¥ê¥³¥Ð¥¯¥¿ー¡¦¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë
°ß¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥ê¥³¥Ð¥¯¥¿ー¡¦¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Î´¶À÷¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ø¥ê¥³¥Ð¥¯¥¿ー¡¦¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½ü¶Ý¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶áÇ¯¡¢´ÊÊØ¤ÊÊýË¡¤Ç°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈ½Äê¤Ç¤¤ë¡ÖABC¸¡¿Ç¡×¤¬¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ABC¸¡¿Ç¤Ï¡¢°ßÇ´Ëì¤Î°à½Ì¤ÎÄøÅÙ¤òÄ´¤Ù¤ë¥Ú¥×¥·¥Î¥²¥ó¤ÎÎÌ¤òÄ´¤Ù¤ë¡Ö¥Ú¥×¥·¥Î¥²¥óË¡¡×¤È¡¢¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Î´¶À÷¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¸¡ºº¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢A¤«¤éD¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¸¡¿Ç¤ÎÉÑÅÙ¤äÊýË¡¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
±öÊ¬¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¿©±ö¡¦¹â±öÊ¬¿©ÉÊ¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ß¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î4ÃÏ°è¤Ë½»¤à40～59ºÐ¤ÎÃË½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©À¸³è¤äµÊ±ì¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î10Ç¯Ç¯´Ö¤Î°ß¤¬¤óÈ¯À¸Î¨¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¿©±ö¤¬Â¿¤¤¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤È¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ¤Ç°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±öÊ¬Ç»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¯¥é¤ä±ö¿É¡¢Îý¤ê¥¦¥Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦
°ß¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ï¡¢µÊ±ì¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤Î±öÊ¬¤Î¹à¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¡¢µÊ±ì¤È°ß¤¬¤ó¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¿Í¤Ï¡¢µÛ¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÎÌ°û¼ò
ÆüËÜ¿Í¤Î°ß¤¬¤ó¤È¤ª¼ò¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¤Î²òÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤Ç¡¢¤ª¼ò¤òÂçÎÌ¤Ë°û¤à¤È°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤à¿Í¤ÏÊ®ÌçÉô¤È¤¤¤¦°ß¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ë°ß¤¬¤ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë
¿Æ¤ä·»Äï¤È¤¤¤Ã¤¿Âè°ì¿ÆÅù¤Î²ÈÂ²¤ÎÊý¤¬°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¬¤ó²ÈÂ²Îò¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤Î¤¬¤óØí´µ¥ê¥¹¥¯¤òÄ´¤Ù¤¿Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢°ß¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅý·×³ØÅª¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¾º¤·¤¿¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÈÂ²Îò¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤ò¤µ¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ä¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
°ß¤¬¤ó¤Î¼êÃÙ¤ì¤È¤Ê¤ëËö´ü¾É¾õ¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
°ß¤¬¤óËö´ü¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ß¤¬¤¬¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ß¤«¤é¤Î±ÉÍÜµÛ¼ý¤ä¾Ã²½¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ëö´ü¤ËÊ¢¿å¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢Â¤Î¤à¤¯¤ß¤äÇÓÇ¢¾ã³²¤â¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ß°Ê³°¤ÎÂ¡´ï¤Ë¤âÅ¾°Ü¤·¤Þ¤¹¡£°ß¤¬¤ó¤Ç¤Ï´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÊ¢ÄË¡¦ÇØÉôÄË¤ä·ñÂÕ´¶¡¢²«áÕ¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áá´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢°ß¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶»¾Æ¤±¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
