ÁûÆ°¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¹ÈÇò½é½Ð¾ìaespa¡¢¼Â¤Ï14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö·ÏÉè¡×¤ÎÂ³¤
ËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¹ÈÁÈ¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤¹¤ëaespa¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¤ä¾¯½÷»þÂå¤òÇÚ½Ð¤·¤¿´Ú¹ñÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÂçÍÉ¤ì¤ÎNHK¹ÈÇò¹çÀï¡¢aespaÌäÂê¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«
Aespa¤ÏSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2020Ç¯11·î17Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØBlack Mamba¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×ÌÅ¤Ï¡ÖAvatar X Experience¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Öæ¡×¤È¡ÖÎ¾ÌÌ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öaspect¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¼«²æ¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥«¥ê¥Ê¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥¼¥ë¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î4¿Í¡£ºòÇ¯7·î¤ËÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØHot Mess¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±·î¤Ë¤Ï4ÅÔ»Ô9¸ø±é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in JAPAN¡×¤Ç·×10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
º£Ç¯10·î¤«¤é¤Ï4ÅÔ»Ô10¸ø±é¤ÎÆü¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯4·î¤Ë¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤È¾¯½÷»þÂå¤¬½Ð¾ì¤·¤¿2011Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ½÷À²Î¼êBoA¤¬2002Ç¯¤Î½é½Ð¾ì¤«¤é2007Ç¯¤Þ¤Ç6Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¡£ÅìÊý¿Àµ¯¤Ï2008Ç¯¤ËK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤ê¡¢2009Ç¯¡¢2011Ç¯´Þ¤á·×3²óÅÐ¾ì¤·¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¾¯½÷»þÂå¤â½Ð¾ì¤·¡¢¡ØGenie¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BoA¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢¾¯½÷»þÂå¤ËÂ³¤SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È4ÁÈÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿aespa¡£ÅöÆü¤ÏÆüËÜ¤ÎÇ¯Ëö¤òºÌ¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¹½À®¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô