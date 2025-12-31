¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¥²ー¥à¤Ë²÷¾¡¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¡ª ÀÐÀîÍ´´õ¤Ï¥ê¥êー¥Õ¥µー¥Ðー¤Ç½Ð¾ì¡Ú¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢ÃË»Ò¡Û
¡¡31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢ÃË»Ò¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÀîÍ´´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¥Á¥ô¥£¥¿¥Îー¥ô¥¡¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÁ°È¾Àï¤Î¾å°Ì8¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡£Á°È¾Àï¤ò3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¡¢6°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥Á¥ô¥£¥¿¥Îー¥ô¥¡¤È½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¥Á¥ô¥£¥¿¥Îー¥ô¥¡¤¬¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¡£8Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤â¥Þー¥¯¤·¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÀè¼è¤¹¤ë¤È¡¢2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤³¤½¥Á¥ô¥£¥¿¥Îー¥ô¥¡¤ÎÈ¿·â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬Âè4¥»¥Ã¥È¤âÃ¥¤¤¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¥ê¥êー¥Õ¥µー¥Ðー¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë2»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤Ç¥ô¥§¥íー¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¥²ー¥à¡£2026Ç¯¤Ï1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë24»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥»¥ê¥¨AÂè14Àá¤Î¥ß¥é¥ÎÀï¤¬ºÇ½é¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ú¥ëー¥¸¥ã 3-1 ¥Á¥ô¥£¥¿¥Îー¥ô¥¡
Âè1¥»¥Ã¥È 25-17
Âè2¥»¥Ã¥È 22-25
Âè3¥»¥Ã¥È 25-22
Âè4¥»¥Ã¥È 25-16
¡¡
¡¡